Reacția Judecătoriei Chișinău după perchezițiile CNA la sediul Centru

Judecătoria Chișinău anunță că oferă tot sprijinul necesar anchetei și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție, după perchezițiile desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție la sediul Centru al instanței. Acțiunile au avut loc într-un dosar de trafic de influență, în care au fost reținuți un avocat și un angajat al instanței.

„Instanța tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție, precum și față de orice comportament incompatibil cu valorile integrității, imparțialității și responsabilității”, se arată într-un comunicat de presă emis de instituție.

Totodată, Judecătoria Chișinău precizează că acțiunile de urmărire penală nu afectează activitatea instanței, care funcționează în regim obișnuit. Reprezentanții acesteia nu oferă detalii despre dosar sau persoanele vizate, invocând confidențialitatea anchetei și prezumția de nevinovăție.

CNA a anunțat reținerea unui avocat și a unui angajat al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, bănuiți de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4 500 și 6 000 de euro pentru fiecare caz, susținând că acesta are influență asupra unor judecători și poate determina pronunțarea unor hotărâri favorabile unui agent economic.