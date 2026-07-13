Bugetul Capitalei pentru 2026, aprobat în lectura I. Consilierii PAS s-au abținut

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat în lectura I, cu 27 de voturi, proiectul bugetului municipiului Chișinău. Aleșii PAS s-au abținut. „Nu votăm cu ochii închiși”, a declarat Zinaida Popa.

„Venituri planificate sunt în sumă de 9,6 miliarde de lei, cu transferuri de la bugetul de stat de 4,9 miliarde de lei, iar cheltuielile – de 10,8 miliarde de lei, cu un sold bugetar de 1,2 miliarde de lei”, a menționat Elena Bragaru, șefă adjunctă a Direcției generale finanțe, care a prezentat proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026.

„Trebuie să cunoaștem toate subtilitățile și să fie prezentat detaliat și pentru lectura II, or noi reiese că votăm cu ochii închiși, fără a ști ce amendamente vor fi propuse, care vor fi acceptate, care nu, nu am văzut un caiet de divergențe, ca să știm”, a replicat președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa.

„Așa prevede legislația. Prima lectură – cifre generale, lectura II – ceea ce spuneți Dvs.”, i-a răspuns președintele ședinței, Denis Șova.

Cu 27 de voturi, proiectul bugetului municipiului Chișinău a fost aprobat în lectura I. Fracțiunea PAS s-a abținut de la vot.