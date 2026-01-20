Elevii care nu vor promova anul școlar nu vor mai rămâne repetenți

Elevii nu vor mai putea rămâne repetenți. Astfel, cei care nu vor promova anul școlar și vor avea note mai mici de cinci la un număr prea mare de materii nu vor fi nevoiți să repete întregul an școlar.

O astfel de modificare a fost făcută în Regulamentul de notare și evaluare a elevilor. Regulamentul explică și situațiile în care elevii pot fi promovați, pot rămâne corigenți sau amânați.

Corigența e atunci când nu reușești să promovezi una sau mai multe materii la sfârșitul unui semestru sau al unui an școlar. Un elev corigent are șansa de a susține examene de corigență pentru a-și îmbunătăți notele și pentru a promova materiile respective. Dacă treci de aceste teste, poți fi promovat în clasa următoare.

Cu alte cuvinte, dacă ai obținut note medii anuale între „1” și „4” la una-trei materii, atunci vei fi considerat elev corigent. În acest caz, poți promova în clasa următoare doar după ce susții examenele de corigență, conform deciziei Consiliului profesoral și ordinului directorului școlii. Subiectele de la examene vor fi din toată materia studiată în semestrul sau anul școlar. Pentru a trece examenele de corigență, ar trebui să susții cel puțin câte două probe scrise la o materie.

Amânarea poate fi semestrială sau anuală și se întâmplă atunci când profesorul nu poate să-ți încheie situația școlară la o disciplină din cauza că ai absentat motivat sau nemotivat, ai urmat studiile pentru o perioadă anumită peste hotare sau nu ai o medie semestrială/anuală din alte motive.

Referitor la absențe, devii elev amânat dacă ai lipsit motivat sau nemotivat la jumătate dintre ore la o disciplină și ai o singură notă la aceasta.

Apropo, în cazul în care nu reușești să susții corigența sau dacă rămâi la statutul de elev amânat la o materie, în catalogul școlar, la rubrica „Media anuală” se va scrie „corigent”.