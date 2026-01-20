Macron, atac la Trump: „Preferăm respectul, nu bătăușii”

Președintele francez a atacat marți în mod direct politica administrației Trump de revendicare a Groenlandei și a îndemnat UE să folosească cele mai dure instrumente de protecție în fața amenințărilor SUA, scrie Reuters.

Emmanuel Macron a declarat marți la Davos că Uniunea Europeană „nu trebuie să ezite să utilizeze” instrumentul anti-coerciție pentru a răspunde amenințărilor președintelui american Donald Trump împotriva europenilor, în vreme ce a admis că acesta ar fi un lucru neobișnuit în relația cu un aliat.

„Am putea fi puși în situația de a folosi Instrumentul anti-coerciție împotriva Statelor Unite. Este o nebunie. Acesta este rezultatul impredictibilității și al agresiunii inutile”, a declarat Macron.

„Europa dispune în prezent de instrumente foarte puternice și trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați”, a declarat acesta în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Deși Macron s-a arătat mai conciliant față de Trump în privat, Franța a insistat ca Bruxelles să adopte o poziție fermă față de Washington în legătură cu recentele amenințări comerciale.

Alți lideri europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz, adoptă o abordare mai prudentă.

„Preferăm statul de drept în locul brutalității”

În același timp, Macron a criticat amenințările președintelui american Donald Trump, care s-a arătat gata de a impune taxe vamale suplimentare țărilor care au susținut Danemarca.

Amenințările lui Trump „au ca scop evident slăbirea și subordonarea Europei”, a afirmat Macron.

Pe parcursul discursului, Macron a făcut apel la reguli și la morală, spunând că Uniunea Europeană nu ar trebui să se supună „legii celui mai puternic”.

„Credem că avem nevoie de mai multă creștere economică, de mai multă stabilitate în această lume, dar preferăm respectul, nu bătăușii”, a declarat Macron, vorbind în limba engleză.

„Preferăm știința în locul (conspirațiilor) și preferăm statul de drept în locul brutalității”, a mai spus el.

Macron a făcut de asemenea un apel aparent adresat SUA, în care a cerut să „nu mai pierdem timpul cu idei nebunești”.

„Să nu deschidem cutia Pandorei și să nu abordăm subiecte noi. Nu este momentul pentru un nou imperialism sau un nou colonialism. Este momentul cooperării, pentru a rezolva provocările globale pentru concetățenii noștri”, a spus el.

Trump vine miercuri la Davos

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a fost de acord să participe la o întâlnire „a mai multor părți” cu privire la Groenlanda în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, după ce a purtat o conversație telefonică „foarte bună” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Trump este așteptat la forum miercuri. „Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a scris el.

Dar veștile nu au fost încurajatoare pentru nimeni, mai ales că Trump și-a însoțit anunțul de diverse alte amenințări, la adresa Franței sau a Groenlandei.

Acțiunile europene și contractele futures de pe Wall Street au scăzut pentru a doua zi consecutiv, în timp ce dolarul și titlurile de stat americane au înregistrat, de asemenea, scăderi, investitorii continuând să evite activele americane.

Tensiuni tot mai mari

Comentariile lui Trump vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Europa și Washington cu privire la amenințările președintelui american de a confisca insula arctică.

Luni, Danemarca a trimis o „contribuție substanțială” de soldați și pe șeful armatei sale pe insulă, pe lângă cei peste 200 de soldați deja prezenți acolo.

Marți, Trump a postat ceea ce părea a fi o imagine generată de inteligența artificială cu el însuși, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, cu un steag american și un semn pe care scria: „Teritoriu american EST 2026”.

Amenințarea președintelui SUA de a impune taxe vamale de 10% statelor europene a conturat spectrul unui război comercial cu blocul comunitar, aruncând relația transatlantică într-o criză.

Avertismentul Ursulei von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat și ea marți Washingtonul să nu se amestece în Groenlanda și a declarat că răspunsul Europei la amenințările președintelui american Donald Trump va fi „neclintit”.

„A ne arunca într-o spirală descendentă periculoasă nu ar face decât să ajute tocmai adversarii pe care suntem atât de hotărâți să-i ținem departe de peisajul nostru strategic”, a declarat von der Leyen în cadrul unui discurs special la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Așadar, răspunsul nostru va fi ferm, unit și proporțional”, a spus ea.

Suveranitatea Groenlandei este „nenegociabilă”, a adăugat von der Leyen. „Poporul suveran este cel care decide propriul viitor”, a spus președinta Comisiei Europene.

Dar ea a făcut apel la spiritul tranzacțional al lui Trump: „În politică, ca și în afaceri: o înțelegere este o înțelegere. Iar când prietenii își strâng mâinile, acest gest trebuie să însemne ceva”, a afirmat ea.

Ea a subliniat că ultimele amenințări ale lui Trump cu impunerea de taxe vamale împotriva țărilor UE, ca represalii pentru trimiterea de trupe în Groenlanda, au fost o „greșeală”, care a golit de conținut spiritul acordului încheiat vara trecută între Washington și Bruxelles.