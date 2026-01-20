Tot mai mulți ruși cer cetățenia Republicii Moldova, ca pas spre cea românească

După declanșarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, tot mai mulți cetățeni ai Federației Ruse au început să solicite cetățenia Republicii Moldova.

Pentru mulți dintre ei, pașaportul moldovenesc a fost văzut ca un pas spre obținerea cetățeniei române și, implicit, accesul în Uniunea Europeană, arată Europa Liberă Moldova.

Datele Agenției pentru Servicii Publice (ASP) arată că, din 2022 până în prezent, peste 55% din cererile de cetățenie depuse anual au venit de la cetățeni ruși. În mare parte, este vorba despre persoane născute în perioada sovietică pe teritoriul actual al Republicii Moldova sau despre descendenții acestora. Mulți au apelat la firme de intermediere din Chișinău, care s-au adresat în special rușilor plecați din Rusia din cauza războiului.

Între timp, procedura simplificată de obținere a cetățeniei a fost eliminată. Modificările legislative adoptate de Parlament în luna iunie și intrate în vigoare la sfârșitul anului trecut prevăd obligativitatea cunoașterii limbii române și a Constituției, precum și susținerea unui examen pentru toți solicitanții, indiferent de temeiul cererii.

De la examen sunt scutite doar persoanele cu dizabilități severe, copiii sub 14 ani și cazurile în care cetățenia este acordată în interesul statului. În urma noilor reguli, mai multe firme de intermediere și-au închis programele, susținând că majoritatea solicitanților nu vor putea îndeplini condițiile.

Cele mai multe cereri din partea cetățenilor ruși au fost depuse în 2024. În 2025, interesul a început să scadă, inclusiv din cauza verificărilor mai stricte și a faptului că mulți dintre cei eligibili depuseseră deja dosarele. Totuși, în decembrie 2025 s-a înregistrat un nou val de solicitări, pe fondul grabei de a aplica înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

În aceeași perioadă, portalul zonadesecuritate.md a observat și o creștere a cererilor depuse de locuitori ai regiunii transnistrene.

Cetățenia Republicii Moldova a devenit atractivă pentru cetățenii ruși după izbucnirea războiului, oferindu-le acces la un stat asociat Uniunii Europene și posibilitatea de a circula, munci și locui în spațiul european, oportunități limitate pentru majoritatea rușilor după începutul invaziei.