Popșoi: Dacă Rusia se apropie periculos de granițe, Moldova va ridica problema reunificării cu România

Republica Moldova va ridica problema reunificării cu România, urmând modelul din 1918, dacă Rusia se va apropia periculos de granițele sale, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi.

Într-un interviu acordat radiodifuziunii naționale, acesta a declarat că Moldova nu se va putea „ascunde după un deget” dacă va apărea o amenințare existențială la adresa integrității sale teritoriale și a securității fizice a cetățenilor săi, mai ales în contextul în care Rusia „s-a apropiat prea mult de granițele noastre, ceea ce s-a întâmplat de fapt în 2014”.

Potrivit ministrului, astfel de decizii sunt luate tocmai în momente dificile, când situația scapă de sub control și amenință direct existența, suveranitatea, integritatea teritorială a statului și viața cetățenilor săi.

Popșoi a declarat că „autoritățile moldovene vor să continue să trăiască în pace și speră că Rusia nu va ajunge la granițele Republicii Moldova și că partenerii internaționali, Ucraina și însăși Federația Rusă vor ajunge la un acord de pace durabil”.

Totodată, ministrul a clarificat că decizia de reunificare a Republicii Moldova cu România poate fi luată doar cu un sprijin public larg.

„Aceasta nu este o decizie simplă. Dacă ar fi fost, ar fi fost deja luată. Până când o majoritate a cetățenilor nu va susține acest obiectiv de unificare, într-un context democratic o astfel de decizie poate fi luată doar cu un sprijin public larg, indiferent de dorințele sau voturile oricărui politician”, a subliniat el.

Șeful diplomației moldovenești a declarat că declarația președintei Maia Sandu despre posibila reunificare cu România nu este o noutate.

Potrivit acestuia, declarații similare au mai fost făcute și înainte, iar reacția la acestea a fost neașteptată, având în vedere contextul politic și geopolitic binecunoscut al Republicii Moldova. El a menționat că, în mediul internațional complex și instabil, Republica Moldova nu poate pretinde că are securitate garantată, inclusiv în domeniul siguranței aeriene.

Anterior, într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici, președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul organizării unui referendum, ar vota pentru unificarea Republicii Moldova cu România, subliniind că, în calitate de șef de stat al Republicii Moldova, este obligată să țină cont de sentimentele reale ale țării – dorința cetățenilor de a integra Republica Moldova în Uniunea Europeană.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mai declarat că, în calitate de cetățean moldovean, va vota pentru unirea Republicii Moldova cu România printr-un referendum. „Însă, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, sunt obligat să îndeplinesc voința majorității cetățenilor, care au votat deja de trei ori în favoarea obiectivului strategic al Republicii Moldova de integrare în UE. Voi face tot ce mi se cere pentru a atinge acest obiectiv”, a declarat Munteanu.