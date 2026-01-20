Guvernul Poloniei vrea să elimine ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război

Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroşilor ucraineni care au fugit de război şi s-au instalat în Polonia, transmite Agerpres. ‘După patru ani, situaţia este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o conferinţă de presă.

‘Aceste reglementări extraordinare pot fi eliminate progresiv şi putem trece de la soluţii temporare la soluţii permanente’, a adăugat el.

Proiectul de lege ce va fi trimis parlamentului afirmă că ajutorul iniţial pentru ucraineni fusese ‘adoptat ca măsură de urgenţă şi temporară’.

Textul abrogă dispoziţiile anterioare ce creau un sistem distinct de ajutor pentru cetăţenii ucraineni, eliminând majoritatea drepturilor specifice de care beneficiau aceştia în materie de prestaţii sociale, locuinţă şi asistenţă medicală.

Anumite protecţii existente, precum cele privind rezidenţa legală, vor fi menţinute.

Proiectul de lege a suscitat critici, mai ales din partea patronatelor.

Confederaţia patronală Lewiatan susţine că măsura ‘ar putea paraliza piaţa muncii’ şi că ajutoarele excepţionale acordate până acum au ‘permis angajarea legală a circa „1,24 milioane de persoane’, iar ucrainenii reprezintă acum 66% din forţa de muncă străină în Polonia.

Pe de altă parte, imaginea ucrainenilor s-a deteriorat în rândul polonezilor. Un sondaj din ianuarie al Centrului polonez de cercetare a opiniei publice relevă că doar 48% dintre polonezi aprobă ajutorul pentru ucrainenii care fug de război, în timp ce 46% îl dezaprobă.

Preşedintele polonez, naţionalistul Karol Nawrocki, a anunţat la începutul mandatului său că nu va semna nicio ‘lege de asistenţă specială pentru cetăţenii ucraineni’.