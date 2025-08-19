Elveţia îi promite lui Vladimir Putin „imunitate” în faţa mandatului emis de CPI, dacă vine la o Conferinţă de Pace

Elveţia este dispusă să-i ofere imunitate preşedintelui rus Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, cu o singură condiţie: să participe la o Conferinţă de Pace. Anunţul a fost făcut marţi de ministrul elveţian de Externe, Ignazio Cassis, potrivit AFP.

Guvernul federal elvețian a stabilit anul trecut regulile privind acordarea imunității unei persoane pe numele căreia există un mandat internațional de arestare, a declarat Ignazio Cassis, într-o conferință de presă comună susținută la Berna, alături de omologul său italian, Antonio Tajani.

El precizează că Guvernul a stabilit să acorde o imunitate „dacă această persoană vine la o Conferinţă de Pace, nu dacă vine din motive private”, precizează şeful diplomaţiei elveţiene.