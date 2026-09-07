Emil Ceban și-a sărbătorit jubileul de 60 de ani, cu fast, la un restaurant din capitală. Cine dintre artiștii din Moldova i-a cântat

Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, a împlinit ieri 60 de ani. Cu această ocazie, fostul ministru al Sănătății și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie și apropiați, la un restaurant din capitală.

La petrecere a fost prezent și interpretul Gabriel Nebunu, care le-a cântat invitaților.

Într-un moment al serii, acesta i-a dedicat sărbătoritului câteva versuri: „Și Emil să ne trăiască / Dumnezeu să vă păzească și de rele să vă ferească / Chiuim sau ce facem?”.

Emil Ceban a exercitat funcția de ministru al Sănătății al Republicii Moldova din noiembrie 2025 până în iulie 2026.