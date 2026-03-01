Expații din Dubai, cuprinși de panică: rafturile supermarketurilor s-au golit

A fost o noapte neliniștitoare în Emiratele Arabe Unite. Ultimele 36 de ore au fost înspăimântătoare, relatează corespondentul Sky News în Dubai.

Sute de rachete și drone iraniene au fost interceptate în spațiul aerian al țării, valuri succesive de atacuri urmate de zgomote puternice.

O alertă de urgență a avertizat cetățenii să se adăpostească la fața locului și să se țină departe de ferestre.

Alarma a sunat de trei ori pe telefoanele noastre în decurs de 10 minute. Acest lucru a coincis cu sunetul exploziilor puternice care mi-au zguduit casa.

Vecinii trimiteau mesaje pentru a întreba unde se află cele mai apropiate subsoluri; alții dormeau pe coridoare și în băi pentru a evita să stea lângă ferestre.

Atacuri asupra aeroportului

La scurt timp după aceste alerte, au început să circule videoclipuri cu un atac asupra aeroportului din Dubai.

Au fost filmate fragmente mari de resturi pe podeaua holului aeroportului, apoi s-a aflat că patru membri ai personalului au fost răniți în atac.

Aeroportul din Abu Dhabi a fost lovit la scurt timp după ce a provocat moartea unei a doua persoane în ultimele 24 de ore în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Mai devreme astăzi, Emiratele Arabe Unite au declarat că trei persoane au fost ucise și 58 rănite ușor în total.

Transportul aerian rămâne suspendat în întreaga regiune, turiștii principali întrebându-se cum și când vor putea să se întoarcă acasă.

În timp ce scriu, privesc un nor mare de fum care se ridică deasupra orizontului din portul Jebel Ali din Dubai.

O priveliște suprarealistă

În ultimele săptămâni, forțele navale americane au fost dislocate aici, după ce Donald Trump a anunțat că va trimite „armada” sa în această direcție.

Nu este clar ce a fost avariat în urma acestei explozii, dar fumul cenușiu care se ridică deasupra plajei din Dubai este o priveliște suprarealistă.

Sfatul oficial al ambasadei britanice pentru a doua zi consecutivă este să rămâneți în adăposturi, iar guvernul Emiratelor Arabe Unite se oferă să acopere cheltuielile turiștilor afectați de întârzierile de călătorie.

Dar asta nu i-a împiedicat pe oameni să se îndrepte spre Oman cu mașina peste noapte.

Oman a fost singurul stat din Golf care nu a fost afectat de atacurile de ieri – probabil datorită rolului său de mediator principal – și unii l-au considerat o opțiune mai sigură decât să rămână în Dubai.

Rafturi goale

În ciuda asigurărilor că sistemele de apărare aeriană funcționează excelent, sunetul rachetelor doborâte din cer, imaginea unui hotel de cinci stele în flăcări pe insula Palm din Dubai și rapoartele privind civili răniți de resturile căzute în grădinile lor au fost suficiente pentru a provoca panică.

Rafturile supermarketurilor sunt goale, iar sute de oameni stau la coadă pentru a cumpăra provizii. Alții, însă, rămân calmi și am auzit și rapoarte despre zone de piscină aglomerate cu oameni întinși pe șezlonguri, cu locuri în primul rând.

Nu știm cât va dura această situație și cum va răspunde EAU.

Consilierul diplomatic al președintelui, dr. Anwar Gargash, a declarat că Teheranul a depășit limita.

„EAU nu va rămâne cu mâinile în sân” în fața atacurilor Iranului și își va reevalua opțiunile, a declarat acesta într-un interviu acordat Sky News Arabia.

Se pare că acest paradis al expaților intră într-o nouă fază de incertitudine.