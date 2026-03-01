Internațional

VIDEO: Hotelul Crowne Plaza din Bahrein a fost bombardat. Americanii sunt rugați să părăsească cât mai repede zona

Timpul.md 1 martie 2026
Ambasada SUA la Manama i-a îndemnat duminică pe americani să evite hotelurile din capitala Bahrein, avertizându-i că ar putea deveni ţinte potenţiale după ce Crowne Plaza a fost lovit, relatează AFP.

„Ambasada SUA în Bahrein a primit informaţii conform cărora hotelul Crowne Plaza din Manama a fost lovit pe 1 martie 2026, existând răniţi. Îi avertizăm pe cetăţenii americani care se află în Bahrein că hotelurile ar putea fi ţinta unor viitoare atacuri şi îi încurajăm să evite hotelurile din Manama”, a precizat ambasada într-un mesaj publicat pe X.

Mai devreme, un corespondent al AFP a constatat pagube la hotelul Crowne Plaza după ce a auzit explozii. Sâmbătă, la Manama, în urma atacurilor iraniene, drone şi obuze s-au îndreptat spre imobile rezidenţiale dar au fost interceptate, însă au existat zgârie-nori loviţi de fragmente. Pe reţelele sociale au apărut imagini cu zgârie-nori cuprinse de fum şi flăcări.

1 martie 2026
