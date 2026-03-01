VIDEO: Hotelul Crowne Plaza din Bahrein a fost bombardat. Americanii sunt rugați să părăsească cât mai repede zona

Ambasada SUA la Manama i-a îndemnat duminică pe americani să evite hotelurile din capitala Bahrein, avertizându-i că ar putea deveni ţinte potenţiale după ce Crowne Plaza a fost lovit, relatează AFP.

Atacul asupra hotelului Crowne Plaza

„Ambasada SUA în Bahrein a primit informaţii conform cărora hotelul Crowne Plaza din Manama a fost lovit pe 1 martie 2026, existând răniţi. Îi avertizăm pe cetăţenii americani care se află în Bahrein că hotelurile ar putea fi ţinta unor viitoare atacuri şi îi încurajăm să evite hotelurile din Manama”, a precizat ambasada într-un mesaj publicat pe X.

Mai devreme, un corespondent al AFP a constatat pagube la hotelul Crowne Plaza după ce a auzit explozii. Sâmbătă, la Manama, în urma atacurilor iraniene, drone şi obuze s-au îndreptat spre imobile rezidenţiale dar au fost interceptate, însă au existat zgârie-nori loviţi de fragmente. Pe reţelele sociale au apărut imagini cu zgârie-nori cuprinse de fum şi flăcări.

Iran has just struck the Crowne Plaza in Manama, Bahrain. I see my old apartment building in the background. I have not only stayed in this hotel, but we regularly ate brunch there. pic.twitter.com/fvQYmqy8bN — Travis Akers 🇺🇸 (@travisakers) March 1, 2026