Politică
„Kenții la distracție”: Dan Perciun, Radu Marian și Eugeniu Sinchevici, surprinși dansând într-un club de noapte din capitală
Ministrul Educației, Dan Perciun, împreună cu deputații PAS Radu Marian și Eugeniu Sinchevici, au fost surprinși dansând într-un local de noapte din Chișinău. Imaginile au fost filmate de persoane aflate în local și distribuite ulterior pe rețelele de socializare.
Imaginile video au stârnit reacții printre internauți.
„Care e problema că niște tineri au venit în club? Ei la fel sunt oameni”;
„Kenții, la odihnă”;
„Unde-i scris că nu au voie să se distreze?”;
„Vremuri bune”, se arată printre comentarii.
