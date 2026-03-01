Politică

„Kenții la distracție”: Dan Perciun, Radu Marian și Eugeniu Sinchevici, surprinși dansând într-un club de noapte din capitală

Ministrul Educației, Dan Perciun, împreună cu deputații PAS Radu Marian și Eugeniu Sinchevici, au fost surprinși dansând într-un local de noapte din Chișinău. Imaginile au fost filmate de persoane aflate în local și distribuite ulterior pe rețelele de socializare.

Imaginile video au stârnit reacții printre internauți.

„Care e problema că niște tineri au venit în club? Ei la fel sunt oameni”;

„Kenții, la odihnă”;

„Unde-i scris că nu au voie să se distreze?”;

„Vremuri bune”, se arată printre comentarii.

Золотая молодёжь

