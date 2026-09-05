Emisarii lui Trump au ajuns la Moscova. Ulterior, aceștia se vor deplasa la Kiev

Emisarii președintelui american Donald Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner – au ajuns la Moscova. Cei doi urmează să se deplaseze duminică la Kiev, în cadrul demersurilor diplomatice pentru încheierea războiului, a anunțat președintele ucrainean, Vladimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a anunțat ca armata ucraineană nu va lansa atacuri aeriene pe perioada vizitei, pentru ca emisarii americani să ajungă în cele două capitale în siguranță.

„Nu vor fi lovituri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să procedeze la fel pe durata desfășurării acestor discuții și gestionării aspectelor logistice legate de această vizită americană”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că obiectivul Kievului este ca vizita și discuțiile cu partea americană să fie cât mai constructive și consistente.

„Trebuie să căutăm opțiuni reale pentru a îndrepta acest război spre încheiere. Vom vedea ce propuneri vor aduce Steve și Jared și ce li se va spune la Moscova drept răspuns”, a adăugat Vladimir Zelenski.

Noaptea trecută, rușii au lovit o întreprindere civilă din Kamianske, regiunea Dnipropetrovsk, unde patru oameni au fost uciși și cinci au fost răniți.

Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a anunțat că au fost avariate și locuințe din Herson, Borispil și regiunea Harkiv, iar dronele au lovit centre comerciale din Sumî și Mikolaiv. Tot în timpul nopții, Rusia a atacat aeroporturile din Kiev și Borispil. Zelenski consideră că loviturile cu drone rusești ar fi răspunsul la posibilitatea ca emisarii americani să aterizeze pe unul dintre aceste aeroporturi.