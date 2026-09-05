Promo-LEX semnalează probleme de transparență la ședința Parlamentului

Promo-LEX constată că ședința Parlamentului din 4 septembrie s-a remarcat prin examinarea accelerată a mai multor inițiative legislative și prin probleme ce țin de transparența procesului decizional. Potrivit organizației, în cazul a cinci dintre cele opt proiecte de lege votate nu au fost respectate toate cerințele privind consultarea publică.

Pentru ședințele plenare din 3 și 4 septembrie au fost aprobate, inițial, 20 de subiecte. Pe agenda ședinței din 4 septembrie au figurat 11 proiecte, dintre care deputații au examinat și votat opt. Celelalte trei urmează să fie discutate la ședințele plenare următoare.

Promo-LEX a semnalat și o neconcordanță între ordinea de zi aprobată de Parlament și agenda publicată pentru 4 septembrie. Este vorba despre proiectul de lege privind licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase, care fusese inclus inițial pentru examinare în prima lectură și votat în această etapă la 3 septembrie.

A doua zi, proiectul a fost inclus pe agenda Parlamentului pentru examinare în lectura a doua, fără ca modificarea să fie reflectată, potrivit Promo-LEX, într-o actualizare a ordinii de zi supusă votului plenului. Organizația susține că această situație ridică semne de întrebare privind respectarea procedurilor prevăzute de Regulamentul Parlamentului.

În cadrul ședinței din 4 septembrie au fost votate opt proiecte de lege, dintre care șapte în prima lectură și unul în lectura a doua. Trei dintre inițiative au avut relevanță pentru procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu acquis-ul Uniunii Europene.

Totodată, Promo-LEX a atras atenția asupra ritmului în care au fost examinate unele proiecte. În cazul a trei inițiative legislative, între înregistrarea acestora în Parlament și examinarea în prima lectură au trecut doar două zile. Reprezentanții a patru fracțiuni parlamentare din opoziție au criticat timpul redus acordat pentru analiza documentelor și formularea amendamentelor.

Organizația a apreciat, în același timp, faptul că toate proiectele examinate au fost analizate de comisiile parlamentare sesizate în fond înainte de ședința plenară, iar rapoartele acestora au fost disponibile înaintea votului.

În ceea ce privește transparența decizională, Promo-LEX susține că aceasta a fost afectată în cazul a cinci dintre cele opt proiecte de lege votate, adică 62,5% din total. Potrivit organizației, în aceste cazuri nu a fost respectat termenul de cel puțin 10 zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor de către părțile interesate.

De asemenea, înainte de începerea ședinței plenare, în cazul unui proiect nu fusese publicat avizul Direcției generale juridice, unul dintre actele aferente inițiativei.

Ședința plenară din 4 septembrie a durat aproximativ șase ore și șapte minute, fără pauză.