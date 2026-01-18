Fostul comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, nu-și va primi distincțiile de stat înapoi

Curtea Constituțională a respins pe data de 15 ianuarie 2026 sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, care a contestat retragerea distincțiilor de stat.

„Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 liniuța a doua din Legea nr. 1123 din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, ridicată de dl avocat Gheorghe Malic, în interesele dlui Igor Gorgan, în dosarul nr. 3-3791/2024, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, se arată în decizie.

The Insider a anunțat că a obținut acces la corespondența Telegram a fostului șef al Statului Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, în care ar purta discuții cu curatorul său GRU, colonelul Alexei Makarov. Astfel, conform publicației internaționale, Gorgan a raportat în mod regulat despre situația politică internă din țară și a transmis date despre vizitele reprezentanților Ministerului ucrainean al Apărării, care au cumpărat echipament militar și obuze pentru forțele lor armate.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut instituțiilor de drept mai multă comunicare și explicații în scandalul cu implicarea fostului Șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan. „Este vorba despre scuritatea statului”, a menționat speakerul în cadrul unei ședințe.

Ministerul Apărării susține că toate informațiile din investigația referitoare la fostul Șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan sunt minuțios verificate.Totodată, responsabilii precizează că acordă o atenție maximă oricărui subiect ce ține de securitatea națională și va sancționa cu strictețe orice abatere de la lege comisă de angajații din domeniul apărării.

Fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Igor Gorgan a rămas fără dinstincții de stat, fiind acuzat că ar fi raportat în mod regulat rușilor, informații despre situația politică din țară.