„Viva, Moldova!” merge la Eurovision 2026: Satoshi a câștigat selecția națională

Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi va reprezenta Moldova la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, cu piesa „Viva, Moldova!”. Artistul a acumulat cele mai multe voturi, în cadruș finalei naționale, care a avut loc ieri seară.

Satoshi a ieșit învingător în urma cumulării voturilor juriului național, internațional și televot – 36 de puncte în total.

Artistul a fost vizibil emoționat după ce s-au anunțat rezultatele selecției naționale. Satoshi cu greu și-a ținut lacrimile, iar echipa sa era, de asemenea, în culmea fericirii.

La 8 ianuarie, interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a publicat pe YouTube o versiune actualizată a piesei „Viva, Moldova”, cu care vrea să reprezinte Republica Moldova la concursul Eurovision 2026. În videoclip apare și artista Aliona Moon, precum și instrumentistul Vasile Advahov.