Netflix a lansat cel mai așteptat film al său de anul acesta

Netflix lansează anual zeci de filme originale, însă doar câteva beneficiază de bugetul și distribuția cu care ar putea revendica titlul de „blockbuster” dacă ar fi produse de unul dintre studiourile tradiționale de la Hollywood pentru a fi difuzate în cinematografe. Anul acesta filmul de referință al Netflix pare a fi „Peaky Blinders: The Immortal Man”, care tocmai a apărut pe platformă vineri.

Netflix publică la începutul fiecărui an o listă exhaustivă cu filmele, serialele și celelalte tipuri de producții pe care urmează să le lanseze în cursul următoarelor 12 luni. Uneori, platforma de streaming vine cu dezvăluiri surpriză, anunțând că va lansa până la sfârșitul anului producții despre care se știa că au fost filmate și au intrat în faza de post-producție, dar nu au fost incluse pe lista de la începutul lui ianuarie.

Însă, în momentul de față cel puțin, cu greu s-ar putea găsi un lungmetraj care să rivalizeze cu filmul cu gangsteri „Peaky Blinders: Immortal Man” pentru titlul de cel mai așteptat film al Netflix pentru 2026, având în vedere popularitatea uriașă a serialului căruia îi urmează și numele implicate.

Netflix a anunțat în iunie 2024 că a bătut palma cu BBC pentru a produce un film care să continue povestea popularului serial și că apreciatul actor irlandez Cillian Murphy va reveni în rolul emblematic al lui Tom Shelby.

Compania americană de streaming a dezvăluit tot atunci că scenariul filmului va fi scris de cineastul britanic Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, și că scaunul regizoral va fi ocupat de Tom Harper, care a regizat primul sezon al seriei și mai are în portofoliul său titluri ca „The Aeronauts”, „Heart of Stone”, „Philip K. Dick’s Electric Dreams” sau miniseria „Război și pace” lansată de BBC în 2016.

„Se pare că Tommy Shelby mai are treabă pentru mine. Va fi foarte satisfăcător să colaborez din nou cu Steven Knight și Tom Harper pentru versiunea de film a ‘Peaky Blinders’. Aceasta e una pentru fani”, declara Cillian Murphy la momentul respectiv.

Anunțul a venit la doar câteva luni după ce câștigase Oscarul, Globul de Aur și Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din filmul „Oppenheimer”, despre „părintele” bombei atomice.

Cillian Murphy cu Oscarul câștigat la ediția din 2024 a Premiilor Oscar, FOTO: AL / Avalon / Profimedia

De unde începe povestea filmului „Peaky Blinders”

„Va fi un capitol exploziv în povestea ‘Peaky Blinders’. Fără niciun fel de mănuși. ‘Peaky Blinders’ în război total”, a promis și Knight în comentarii făcute pentru Tudum, site-ul de știri al Netflix.

Filmul reia firul narativ în 1940, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când Tommy Shelby este forțat să își confrunte din nou trecutul.

„Când îl întâlnești la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a retras din societate”, a explicat Murphy într-un interviu acordat BBC mai devreme în cursul acestei luni. „Este singur, rătăcind prin casa lui mare, bântuit de toți acești demoni și fantome, iar consecințele faptelor sale năvălesc din nou asupra lui”, a adăugat actorul în vârstă de 49 de ani.

În una dintre secvențe Shelby este văzut scriind o carte ca formă de terapie, înainte ca lumea gangsterilor din Peaky Blinders „să-l atragă din nou înapoi, iar în cele din urmă fiul său îl readuce în această lume”, a mai dezvăluit Cillian Murphy.

Fețe vechi și noi în filmul „Peaky Blinders”

În afară de acesta, pentru noul film s-au întors mai mulți actori ai serialului original: Stephen Graham în rolul liderului sindical Hayden Stagg, Sophie Rundle în rolul lui Ada Shelby (sora lui Tommy), Ned Dennehy în rolul lui Charlie Strong, Ian Peck în cel al asistentului lui Charlie (Curly) și Packy Lee pentru a-l juca din nou pe Johnny Dogs (vărul, prietenul și angajatul lui Tommy).

Filme vine și cu nume noi precum actorul nominalizat la Oscar Barry Keoghan (Duke, fiul lui Shelby), Rebecca Ferguson și Tim Roth.

Steven Knight a declarat că distribuția „nu putea fi mai bună”.

„Cred că avem crema”, a declarat el pentru BBC, povestind că „atunci când abordam pe aproape oricine, spunea ‘da’”. „Asta este valabil pentru actori, muzică, tot, pentru că ‘Peaky’ are un anumit impact”, a mai spus el.

Cât de bun e noul film Netflix?

După cum arată BBC, „Peaky Blinders: The Immortal Man” a primit în general recenzii favorabile, publicația The Guardian acordând trei stele din cinci pentru o „dramă extrem de sigură pe sine”, iar revista Empire oferă același calificativ, dar declară că filmul „nu își duce pe deplin la capăt promisiunea confruntării dintre generații”.

The Times i-a acordat patru stele din cinci, apreciind că filmul „nu este subtil, dar e distractiv”, în timp ce cronica de trei stele din The Independent l-a lăudat pe Murphy ca fiind „extrem de talentat” și a notat despre Keoghan că este „o alegere firească pentru ‘Peaky Blinders’”.

The Daily Telegraph i-a acordat doar două stele, afirmând că lungmetrajul „aspiră la momente de măreție și, o dată sau de două ori, chiar ajunge acolo”, însă „acele vârfuri pur și simplu nu mai sunt la fel de tăioase ca odinioară”.

Cel puțin o parte a fanilor par să fie de aceeași părere, deși nu sunt la fel de critici. La fel ca în cazul altor filme ale sale cu buget mare, Netflix a lansat „Immortal Man” într-un număr select de cinematografe înainte de apariția sa în streaming, ceea ce înseamnă că ne putem face o impresie și despre părerile spectatorilor obișnuiți, nu doar a criticilor de film.

Per total, filmul „Peaky Blinders” are o rată a aprobării din partea criticilor de film de 92% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, iar pe IMDb are o notă medie de 7,7 / 10, însă numărul evaluărilor este încă mic, de sub 3.000, în momentul redactării acestui articol. Spre comparație, serialul original difuzat între 2013 și 2022 are nota 8,7 / 10 din peste 750.000 de evaluări publicate pe IMDb.

Cert este că „The Immortal Man” nu marchează sfârșitul legendarei bande din Birmingham. După film, „Peaky Blinders” va reveni cu o nouă serie pentru a urmări aventurile noii generații a familiei Shelby după Al Doilea Război Mondial.

„Mai sunt multe de spus în acest univers, dar acesta este capitolul final al acestei părți a poveștii”, a declarat Steven Knight. Nici Netflix, nici BBC, nu au anunțat deocamdată când intenționează să lanseze noul serial „Peaky Blinders”.