Moldovenii cu domiciliul în România riscă să rămână fără CI

MAI avertizează moldovenii cu domiciliu în România, la adrese cu peste 10 persoane, că pot pierde buletinul. Măsura vizează verificări suplimentare pentru cetățeni din spațiul ex-sovietic.

Ministerul de Interne de la București avertizează cetățenii moldoveni, cu domiciliul în România, la o adresă cu peste 10 persoane, că riscă să rămână fără cartea de identitate. Se întâmplă după ce în spațiul public au apărut informații legate de așa-zise verificări suplimentare pentru cetățenii din R.Moldova, Ucraina, Federația Rusă și alte state din spațiul ex-sovietic, care dețin cetățenia română și vor să obțină sau să preschimbe cartea electronică de identitate.

”Verificările de legalitate privind emiterea cărților de identitate sunt efectuate în baza legislației naționale în vigoare și nu au legătură cu statul sau spațiul din care provine cetățeanul supus verificării, acestea privesc persoanele care (re) dobândesc cetățenia română. Acestea sunt motivate de obligația legală de certificare a corectitudinii transcrierii certificatelor de stare civilă în registrele naționale de stare civilă, pe de o parte, și, pe de altă parte, de verificare a corectitudinii înscrierii domiciliului”, precizează Ministerul de Interne de la București.

Începând cu 31 martie 2025 funcționează la nivel național Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC, platforma care permite verificarea acurateței informațiilor înregistrate începând cu 1 ianuarie 1921 în registrele naționale de stare civilă.

Potrivit autorităților române, numărul maxim de persoane ce pot avea domiciliul la aceeași adresă a fost reglementat prin Legea nr.162/2023 ce modifică și completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (O.U.G.) nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

”Prin art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se introduce prevederea prin care „Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Național de Evidența Persoanelor (R.N.E.P.) sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă”.