„Bombă cu efect întârziat.” Cu scandal, Acordul de constituire a CSI a fost denunțat

Deputații PAS și unii parlamentari din opoziție au votat, astăzi, în ședința Legislativului, Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Minsk la 8 decembrie 1991, și a Protocolului la Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente, întocmit la Alma-Ata la 21 decembrie 1991.

Procedura de vot a avut loc după numeroase replici între aleșii PAS și cei din opoziție și discursuri de la tribuna centrală.

„Cum spunea președintele Voronin acum vreo 20 de ani, СНГ чемодан без ручки, и носить тяжело, и выбросить жалко. Venim să-l ajutăm, a spus un adevăr, dar nu a avut curaj să acționeze”, a declarat ministrul de Externe, Mihai Popșoi, care a prezentat proiectul în plen.

Diana Caraman: „Dle Popșoi, ca fost agitator pentru PCRM, vă interzic să vorbiți așa. M-ați numit de câteva ori proastă, deși ați apărat în repetate rânduri toți azi Convenția de la Instanbul. Potrivit acesteia, dvs nu sunteți bărbat, ci gender. Numai un gender își poate permite să vorbească așa cu femeile. Ați plecat de la PCRM și ați devenit gender, îmi pare foarte rău.”

Mark Tkaciuc: „De ce nu ați rupt relațiile diplomatice cu Rusia, dar numai ieșiți din CSI? Voi simulați eroismul, dacă din cauza Rusiei ați luat decizia, dar nu întrerupeți relațiile diplomatice cu ea.”

Mihai Popșoi: „Dacă veți veni cu așa inițiativă, noi o vom examina. Vă mulțumesc, probabil Dvs. ați scris discursul domnului președinte Voronin cu „чемодан без ручки”.”

Alexandru Verșinin: „Fără Inteligența Artificială și fără a citi de pe foaie, vă rog să explicați cetățenilor în 30 de secunde care sunt beneficiile ieșirii RM din CSI.”

Mihai Popșoi: „Fără inteligență vă descurcați dvs bine, văd.”

De asemenea, ministrul de Externe a menționat că datoria Republicii Moldova este de 1,6 milioane de lei pentru cotizația de membru al CS: „Urmează să vedem în ce măsură e justificată. Dar vorba moldoveanului, sărac și curat. Dar vom economisi anual 3,1 mil. lei”.

„Într-adevăr suma e uriașă, e fix cât ne costă pe an un judecător de la CC, care a înregistrat venit anual de 3,1 mil. lei”, i-a replicat Inga Sibova.

Constantin Starîș: „Trebuie să țineți minte și ce a urmat după fraza „СНГ чемодан без ручки”, declarațiile despre reformare etc. Și nu trebuie să mințiți, nu am implorat pe nimeni niciodată. Ieșim din CSI. Сгорела хата, горит сарай. Pentru ce să păstrăm acordul de liber schimb? Воевать так воевать.”

Mihai Popșoi: „Dvs ați avut 8 ani puterea deplină în RM, ați avut timp berechet să denunțați tot ce ați dorit, doar că nu ați avut curaj.”

Vasile Costiuc: „Dacă pe ministru îl dezbraci azi din hainele galbene, dedesubt e în chiloți roșii cu secera și ciocanul. Nu-s atât de negri demonii precum nu-s atât de albi îngerii care ni se prezintă.”

BogdatȚîrdea: „UE nu a condamnat războiul din Iran, din sectorul Gaza și văd că nu renunțăm la cursul european. Ați aruncat țara într-o criză permanentă sau vorba voastră – durabilă. Nu mai puteți exista fără credite. Sunteți sănătoși la cap?”

Vasile Tarlev: „Părăsirea CSI e o bombă cu efect întârziat. Republica Moldova trebuie să fie puternică pe parcursul aderării la UE, nu cerșetor cu mâna întinsă. Să lăsăm emoțiile și să nu votăm acest acord.”

Inga Sibova: „PAS, voi sunteți partidul care a beneficiat cel mai mult de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a folosit ani la rând acest argument.”

Marcel Spatari: „Parlamentul RM demult a ieșit din CSI, în 2023.”

Natalia Davidovici: „Moldova trebuie în sfârșit să devină stăpâna propriului destin.”

După întrebări și luări de cuvânt, 59 de deputați au votat, în lectura I, proiectul.