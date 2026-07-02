Strategia Ucrainei începe să dea roade. Chiar și Vladimir Putin a recunoscut un adevăr greu de conceput la începutul războiului

Strategia Ucrainei de a lovi adânc în teritoriul rus începe să dea roade. O analiză recentă publicată de publicația britanică The Sun indică faptul că atacurile sistematice asupra rafinăriilor și centrelor logistice rusești modifică vizibil echilibrul de forțe. Dacă ritmul actual se menține, Moscova s-ar putea vedea obligată să ia în calcul o înghețare a conflictului, deși analiștii avertizează că acestea sunt scenarii de lucru și nu certitudini absolute.

Penuria de combustibil

Loviturile ucrainene cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune nu mai sunt doar acțiuni izolate, ci o campanie coordonată care lovește acolo unde doare mai tare.

Experții militari arată că rafinăriile și depozitele de petrol rusești avariate au provocat deja crize locale de combustibil, afectând direct mobilitatea armatei și economia regională. În paralel, atacurile repetate asupra infrastructurii din Crimeea ocupată îngreunează masiv logistica trupelor ruse din sud.

Vladimir Putin a fost nevoit să admită indirect dificultățile apărute în rețeaua de distribuție a carburanților din cauza dronelor.

Fostul ofițer de informații britanic Philip Ingram explică faptul că Ucrainei i-a luat timp să dezvolte tehnologia și să mărească producția de drone, dar acum aceste eforturi încep să dea rezultate clare pe teren și în economia de război a Rusiei.

„Efectul de bumerang” asupra publicului rus

Dincolo de distrugerile materiale, cel mai mare succes al Kievului pare să fie mutarea realității războiului sub ochii cetățenilor ruși din marile orașe. Conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), atacurile recente din zone considerate sigure, cum ar fi regiunea Moscovei și Sankt Petersburg, au provocat o undă de îngrijorare în rândul populației.

Datele arată o creștere masivă a căutărilor online în Rusia privind momentul în care se va termina războiul, iar cota de încredere în Vladimir Putin a înregistrat o scădere drastică.

Expertul în securitate Keir Giles consideră că, pe măsură ce populația simte direct efectele conflictului, Putin este forțat treptat să recunoască realitatea. În acest context, Kremlinul ar putea ajunge la concluzia că o oprire a ostilităților este mai avantajoasă decât continuarea unui război tot mai costisitor pe plan intern.

Condițiile pentru o schimbare definitivă

Totuși, un punct de cotitură total depinde de îndeplinirea simultană a trei factori esențiali. În primul rând, Kievul trebuie să mențină și să intensifice atacurile la mare distanță. În al doilea rând, aliații occidentali trebuie să livreze constant sprijin tehnologic și militar avansat. Nu în ultimul rând, Rusia trebuie să rămână incapabilă să găsească soluții eficiente pentru protejarea infrastructurii din spatele frontului.