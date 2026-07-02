Vasile Ernu: Republica Moldova stă să explodeze la dezvăluirile de corupție și excese cum nici Epoca Plaha nu a avut

E halucinant ce se întâmplă în Republica Moldova. Republica Moldova stă să explodeze la dezvăluirile de corupție și excese cum nici Epoca Plaha nu a avut. În timp ce populația este sărăcită de o manieră radicală și împinsă spre emigrare anturajul puterii își construise rețele de salarizare cum nici țările bogate nu visează.

Verișoara președintei scotea 10.000 euro pe lună fără a fi prezentă sau a presta ceva. Halucinant. Rețeaua e imensă.

Iar mai nou aflăm că grupurile de escroci al call centrelor care terorizează și jefuiește populația sunt apropiați de oamenii puterii.

Și toate schemele astea sunt făcute de ”noua generație” de politicieni ”școliți” și ”proeuropeni”. Bandiții din 90 se mai împărțeau, erau mai umani.

Înainte era așa: când se vorbește mult despre patriotism înseamnă că undeva se fură. Acum e – când se vorbește prea mult despre ”valori și integrare europeană” înseamnă că undeva se fură dublu.

Recunosc că nivelul acesta de cinism și impostură nu l-am mai întâlnit pe meleagurile moldave de pe vremea … nu l-am mai întâlnit.

Stat capturat e puțin spus: fenomenul e mai complex căci a acaparat presă, lume intelectuală, instituții în totalitate, afaceri + mecanisme de control. Și totul e ambalat cu ”noi suntem adevăratele valori: cine nu e cu noi e….” și vin etichetele agresive. Scopul – ”nefrecventabil” – omor public.

Eu am scris 2 scrisori pe temă acum 3 ani – trimis și la președinție cu date alarmante: m-am trezit cu probleme cât casa – ca pe vremea lui Andropov. Au departamentul : Pavlik Morozov – aia care fac dosare și te toarnă. Am zis că nu mă mai bag: pot trece Prutul înot să văd marmitele părinților.

Dar va trebui să scriu: e catastrofă – și e păcat. Ideea europeană va fi îngropată de această guvernare care are și oameni destul de ok.

E interesant că presa din Ro tace asurzitor. Șocul e atât de mare că până și fanii duri ai regimului au rămas șocați. Se prevede o vară dură în RM. De toamnă ce să zic.

Sloganul actualei guvernări era: Vremuri bune. Doar că au uitat să spună pentru cine….