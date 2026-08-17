Erdogan: Aderarea la UE nu mai este o prioritate pentru Turcia

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirmă că aderarea țării sale la Uniunea Europeană nu mai reprezintă o prioritate, deși Ankara nu renunță definitiv la această perspectivă.

„Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi”, a declarat Erdogan într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Liderul turc a precizat că ușa aderării la blocul comunitar rămâne deschisă, însă acest obiectiv nu mai ocupă un loc central pe agenda Ankarei. Erdogan consideră că Uniunea Europeană ar avea de pierdut dacă va continua să respingă Turcia.

Turcia are statut de țară candidată la aderarea la UE din 1999, iar negocierile au început în 2005. Procesul a fost însă blocat pe fondul problemelor legate de democrație, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale.

În ultima perioadă, autoritățile turce au fost criticate inclusiv pentru acțiunile împotriva opoziției. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al fostului primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu, considerat unul dintre principalii rivali politici ai lui Erdogan.

Procesul lui Imamoglu urmează să continue luni la un tribunal din districtul Silivri, Istanbul. Acesta este acuzat de corupție, spălare de bani și constituirea unei organizații infracționale.

Opoziția susține că dosarul are motivații politice și că Erdogan încearcă să-și elimine principalul rival prin intermediul justiției. Guvernul turc respinge acuzațiile și neagă orice implicare în activitatea instanțelor.