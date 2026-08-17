„Furtul miliardului”: Câți bani a recuperat statul de la cele trei bănci implicate

Din suma de un miliard de dolari transferată în străinătate de la trei bănci din Republica Moldova, puțin peste trei miliarde de lei (178,6 milioane de dolari) au fost returnate.

Ministerul Finanțelor notează că în prima jumătate a anului, 3,99 miliarde de lei au fost primite de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Majoritatea fondurilor returnate statului provin din drepturi de executare silită și proceduri de faliment.

Din fondurile recuperate aferente creditelor, 660,4 milioane de lei au fost puse la dispoziția Ministerului Finanțelor. Statul a recuperat, de asemenea, 456,5 milioane de lei din vânzarea activelor proprii ale celor trei bănci.

Ministerul a raportat date privind rambursarea creditului de urgență acordat de Banca Națională Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank pentru a preveni colapsul financiar din cauza retragerii unei sume mari de fonduri.

La 30 iunie 2026, suma rambursată a ajuns la 2,95 miliarde de lei, inclusiv dobânzile plătite conform termenilor contractuali. Ministerul notează că despăgubirile pentru pierderile rezultate din frauda bancară au crescut cu aproximativ 1,2% din septembrie 2025 până în iunie 2026, însumând 37 de milioane de lei în termeni monetari.