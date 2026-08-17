Comerțul online și taximetriștii, în vizorul SFS: 590 de sancțiuni într-o lună

Aproape un milion de lei în amenzi pentru activități economice ilicite au fost aplicat în doar o lună de inspectorii Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Sancțiunile au fost aplicate în contextul controalelor pentru identificarea și combaterea activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice. Astfel, în luna iulie 2026, inspectorii fiscali au depistat și sancționat 590 de cazuri, valoarea totală a amenzilor aplicate ridicându-se la 979.250 de lei.

Potrivit SFS, acțiunile de control urmăresc atât respectarea obligațiilor fiscale, cât și combaterea practicilor care afectează concurența loială în mediul de afaceri. Cele mai multe cazuri de activitate ilicită au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv prin intermediul platformelor online, în domeniul prestării serviciilor, precum și în transportul de pasageri în regim taxi.

În cazul în care este constatată desfășurarea unei activități ilicite de întreprinzător de către o persoană fizică, funcționarii fiscali întocmesc un proces-verbal cu privire la contravenție. Sancțiunile sunt aplicate în baza articolului 263 alineatul (1) din Codul contravențional și prevăd amenzi cuprinse între 1.500 și 4.500 de lei.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat le recomandă persoanelor fizice care desfășoară activități economice să se înregistreze legal într-o formă organizatorico-juridică și să respecte cerințele prevăzute de legislație. Instituția avertizează că ignorarea obligațiilor fiscale poate duce nu doar la aplicarea amenzilor, ci și la pierderea unor drepturi sociale importante, inclusiv accesul la protecție socială și la pensie.

„Evitarea sancțiunilor” este unul dintre motivele pentru care SFS încurajează contribuabilii să-și declare activitățile economice și să opteze pentru conformarea voluntară. Totodată, autoritatea recomandă cetățenilor să declare corect veniturile, să achite taxele în termen, să evite tranzacțiile nefiscalizate și să solicite bon fiscal pentru produsele și serviciile achiziționate.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, activitățile economice nedeclarate afectează întreaga societate, întrucât reduc veniturile disponibile pentru finanțarea serviciilor publice. Instituția îndeamnă cetățenii să sesizeze autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli și să contribuie la crearea unui mediu economic echitabil.