R. Moldova trăiește prin datorii? Ioniță: Statul are nevoie de încă opt miliarde de lei

Expertul economic Veaceslav Ioniță explică că R. Moldova a ajuns într-o situație financiară în care reducerea deficitului bugetar trebuie să devină o prioritate. Potrivit acestuia, statul achită anual aproape șapte miliarde de lei doar pentru dobânzile aferente datoriilor, iar pentru echilibrarea finanțelor publice ar fi necesară o creștere a veniturilor cu aproximativ opt miliarde de lei.

Expertul a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că reducerea deficitului bugetar reprezintă în prezent „problema numărul unu” pentru Republica Moldova.

„Moldova trăiește în datorii. Am ajuns în punctul în care plătim aproape șapte miliarde de lei dobânzi la datoriile noastre. Iar problema numărul unu pe care trebuie să o rezolvăm este politica fiscală și reducerea deficitului bugetar”, a declarat Ioniță.

Potrivit economistului, autoritățile au două posibilități pentru diminuarea deficitului: reducerea cheltuielilor sau majorarea veniturilor. În opinia sa, spațiul pentru noi reduceri ale cheltuielilor este însă limitat.

„Nu mai există loc pentru reducerea costurilor, așa că, în cele din urmă, veniturile vor trebui să crească – cu aproximativ opt miliarde de lei, adică 400 de milioane de euro”, a afirmat expertul.

Veaceslav Ioniță s-a referit și la intenția Guvernului de a majora, pentru anul 2027, impozitul pe profit achitat de băncile comerciale de la 12% la 18%.

Deși consideră că măsura este necesară, economistul susține că impactul acesteia asupra problemelor bugetare va fi redus și a calificat inițiativa drept „PR ieftin”.

„Măsura este bună, a fost necesară și văd că publicul reacționează la ea. Bravo celor care fac PR, pentru că au găsit un astfel de truc care nu va avea practic niciun impact asupra a ceea ce se va întâmpla în următorii ani”, a declarat Ioniță.

Expertul a atras atenția și asupra costurilor suportate de stat pentru împrumuturile contractate de pe piața internă. Guvernul se finanțează inclusiv prin plasarea valorilor mobiliare de stat, pentru care dobânzile pot ajunge la circa 10% anual.

Prin majorarea cotei impozitului pe profit al băncilor de la 12% la 18%, autoritățile estimează venituri suplimentare la buget de aproximativ 600 de milioane de lei.

Reprezentanții sectorului bancar au însă alte estimări. Potrivit calculelor Asociației Băncilor, veniturile suplimentare ar putea constitui aproximativ 420 de milioane de lei.

Bancherii avertizează totodată că majorarea cu 50% a impozitului pe profit ar putea afecta capacitatea de creditare a economiei și a populației. Potrivit estimărilor sectorului, capacitatea maximă de creditare a băncilor s-ar putea reduce cu până la 2,5 miliarde de lei.

Reprezentanții băncilor susțin că vor achita impozitul majorat, pornind de la premisa că măsura va fi aplicată doar pe parcursul anului 2027. Aceștia avertizează însă că majorarea poverii fiscale s-ar putea reflecta și în costurile suportate de clienți.