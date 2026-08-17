Ungheni: 15 pasageri, inclusiv copii, transportați la spital după accidentul violent dintre un microbuz de rută și un camion

15 pasageri, inclusiv copii, au fost transportați la spital după accidentul violent dintre un microbuz de rută și un camion, produs astăzi, la Ungheni. Unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul asupra volanului și a ieșit pe contrasens, comunică Poliția.

„Astăzi, în jurul orei 12:20, pe traseul R16, în apropierea satului Petrești din raionul Ungheni, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui autocamion și a unui microbuz de rută.Potrivit informațiilor preliminare, șoferul autocamionului, un bărbat de 59 de ani, ar fi pierdut controlul mijlocului de transport după ce a acroșat acostamentul.

Vehiculul a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz condus de un bărbat de 47 de ani, care circula pe ruta Ungheni–Toxobeni.

În urma impactului, 15 pasageri din microbuz, cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani, au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale.

Ambii șoferi nu au avut de suferit și au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului”, comunică Poliția.