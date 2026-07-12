Eroul care a murit la 23 de ani pentru Moldova: Anatol Tătaru, comemorat la Risipeni

Eroul războiului de pe Nistru, Anatol Tătaru, a fost comemorat în satul său natal, Risipeni, din raionul Fălești, la peste trei decenii de la sacrificiul făcut pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova. Caporalul de Poliție și-a pierdut viața la doar 23 de ani, pe 7 iulie 1992, în luptele de la Tighina.

La ceremonia comemorativă au participat camarazi de arme, veterani ai războiului de pe Nistru, reprezentanți ai autorităților locale și locuitori ai satului, care au adus un omagiu celui care și-a dat viața pentru țară.

Cei care au luptat alături de Anatol Tătaru spun că acesta rămâne un simbol al generației care a mers voluntar pe front pentru a apăra tânărul stat Republica Moldova.

„În 1992, când activa în Comisariatul de Poliție Ciocana, nimeni nu ne-a impus. De bună voie, toți am plecat la Tighina ca să apărăm peticul acesta de pământ, Republica Moldova”, a declarat Valeriu Brașovean, verișorul eroului.

Președintele Asociației Veteranilor din comuna Bilicenii Vechi, Gheorghe Urecheanu, și-a amintit cu emoție de momentul în care camaradul său a fost ucis.

„La război am luptat alături de Tătaru. Eram la Tighina când s-a întâmplat și când a fost împușcat. Aveam o durere în suflet, o scârbă mare că a rămas soția acasă, părinții. Mulți spun că a fost un conflict, dar era un război adevărat”, a afirmat veteranul.

Cu această ocazie, autoritățile locale au anunțat că vor propune acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al comunei Risipeni.

„Astăzi a fost lansată inițiativa de a-i conferi titlul de cetățean de onoare și sunt convins că atât Consiliul Local, cât și comunitatea o vor susține”, a declarat primarul comunei Risipeni, Dmitri Mosoreti.

În memoria lui Anatol Tătaru a fost organizat și un meci amical de minifotbal. Potrivit veteranilor, sportul a fost ales ca simbol al unității și al valorilor pentru care au luptat combatanții în 1992.

„Este datoria noastră. Am ales sportul deoarece unește, nu dezbină. Mai mult, eroul pe care îl comemorăm astăzi a făcut parte din grupul nostru sportiv”, a spus veteranul de război Alexandru Lupașco.

Anatol Tătaru a fost ucis de glonțul unui lunetist rus în timpul luptelor de la Tighina. Pentru curajul și sacrificiul său, polițistul a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Ștefan cel Mare”.

La războiul de pe Nistru au participat aproape 28.000 de combatanți, militari și rezerviști ai Armatei Naționale. Aproximativ 400 de cetățeni ai Republicii Moldova și-au pierdut viața pe câmpul de luptă, dintre care trei erau originari din raionul Fălești.