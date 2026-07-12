Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a revenit în forță: Aur la primul turneu după 2 ani de absență de pe saltea

După o absență de doi ani de pe saltea, campioana Anastasia Nichita a revenit spectaculos în competițiile de lupte. Sportiva din Republica Moldova a cucerit medalia de aur la turneul RAF Wrestling, desfășurat la Tbilisi, în Georgia.

Așa cum era de așteptat, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de felicitare din partea colegilor de breaslă, a prietenilor, dar și a fanilor care i-au dus lipsa pe arena internațională.