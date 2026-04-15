Peste 65% dintre serviciile publice din R. Moldova sunt digitalizate

Directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a declarat că peste 65% dintre serviciile publice din Republica Moldova sunt digitalizate, iar în cazul celor destinate mediului de afaceri rata ajunge la aproximativ 76%.

Potrivit acesteia, obiectivul autorităților nu este doar extinderea digitalizării, ci și simplificarea serviciilor, astfel încât numărul acestora să fie redus, iar accesul – mai rapid pentru cetățeni și antreprenori.

„La Agenție gestionăm și operăm în continuu peste 30 de platforme digitale și gestionăm peste 90 de servicii digitale, care sunt prestate și operate de alte instituții. Obiectivul este să continuăm, să consolidăm și să susținem digitizarea inclusiv și a serviciilor publice locale”, a declarat Colomeeț.

Printre instituțiile cu cel mai avansat nivel de digitalizare se numără Agenția Servicii Publice, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Serviciul Vamal. În același timp, există autorități unde procesul este abia la început, diferențele fiind explicate prin complexitatea serviciilor și nivelul de pregătire instituțională.

Utilizarea serviciilor digitale rămâne însă o provocare, în special din cauza ratei reduse de adopție a semnăturii electronice.

„Adevărul este că, chiar dacă transformarea digitală a pornit în Republica Moldova de 15 ani, rata de adopție a instrumentului principal, care ne oferă acces la întregul ecosistem digital – semnătura electronică – este relativ scăzută”, a menționat directoarea AGE.

Potrivit acesteia, lipsa informării și procedurile complicate de obținere descurajează cetățenii.

Pentru a facilita accesul, autoritățile intenționează să introducă portofelul de identitate digitală, care ar putea include și o semnătură electronică gratuită, eliminând necesitatea deplasărilor fizice.

Cele mai solicitate servicii digitale sunt, în prezent, cele utilizate de mediul de afaceri, în special declarațiile vamale, extrasele din registrele de stat, serviciile cadastrale și autorizațiile de transport internațional, datorită obligațiilor legale și necesității operative.

Bugetul anual al Agenției de Guvernare Electronică este de aproximativ 52 de milioane de lei, sumă considerată insuficientă pentru dezvoltarea și mentenanța sistemelor digitale.

„Pentru a funcționa la capacitate maximă, bugetul ar trebui cel puțin dublat”, a precizat Colomeeț.

Instituția este responsabilă de dezvoltarea infrastructurii digitale a statului, inclusiv a ecosistemului de servicii M – M-Pass, M-Sign, M-Pay, M-Connect și M-Cloud – precum și a noii aplicații integrate EVO.

În ultimii ani, digitalizarea serviciilor publice a fost accelerată prin aplicarea principiului „digital by default”, care obligă instituțiile să ofere prioritar servicii online și să asigure schimbul de date între registre. Potrivit autorităților, aceste reforme au generat, în ultimii cinci ani, economii estimate la circa 40 de miliarde de lei.