Vicepreședintele socialist al raionului Orhei, reținut după ce ar fi bătut un pescar

Vicepreședintele raionului Orhei, socialistul Mihail Paciu, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat de răpire, agresiune și constrângere sub amenințare cu arma. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de închisoare.

Potrivit datelor obținute de reporteri, în noaptea de 31 martie, între orele 00:00 și 04:00, acesta, împreună cu alte persoane, ar fi agresat un bărbat aflat la pescuit în satul Brăviceni. Victima ar fi fost bătută, după care transportată forțat într-un garaj, unde ar fi fost supusă actelor de violență și amenințărilor, inclusiv cu o armă de vânătoare.

La data de 14 aprilie, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat două arme de vânătoare deținute legal, un telefon mobil și un automobil.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

De menționat că Mihail Paciu a ajuns și anterior în vizorul oamenilor legii, după ce a achitat ilegal câte 300 de lei participanților unui protest organizat în ajunul alegerilor parlamentare de către reprezentanții Blocului „Patriotic”, din care făceau parte PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”.

În perioada 2019-2021, Paciu a deținut fotoliul de deputat, fiind ales pe listele PSRM.