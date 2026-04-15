Starea de urgență va înceta

Guvernul va propune Parlamentului încetarea stării de urgență, după ce măsura și-ar fi atins obiectivele. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul ședinței Executivului.

Potrivit premierului, instituirea stării de urgență a permis autorităților să gestioneze eficient situația și să protejeze cetățenii.

„Consider că starea de urgență și-a atins scopul. Am intervenit la timp. Am ținut situația sub control și am protejat cetățenii. În aceste condiții, Guvernul va propune Parlamentului sistarea stării de urgență în cadrul unei ședințe plenare”, a declarat Alexandru Munteanu.

Șeful Executivului a subliniat că, deși autoritățile fac acest pas, riscurile nu au dispărut complet.

„Ne întoarcem la o normalitate relativă, fiind conștienți că ne așteaptă noi provocări și riscuri. Vom continua să lucrăm pentru a-i proteja pe cetățeni”, a mai spus premierul.

Decizia finală privind încetarea stării de urgență urmează să fie adoptată de Parlament.

De menționat că starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită pe 25 martie pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei Vulcănești-Isaccea.