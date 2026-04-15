VIDEO: Campanie de recrutare în universități: Cum vizează Rusia tinerii pentru armată

Universitățile din Rusia sunt implicate într-o campanie amplă de recrutare militară, în special pentru unități de drone, iar studenții vorbesc despre presiuni tot mai mari pentru a se înrola, transmite CNN. Relatările, coroborate cu date din surse deschise, indică o schimbare de strategie a autorităților în contextul războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor analizate, sute de universități din Rusia și din teritoriile ocupate promovează activ recrutarea. Instituțiile publică materiale video, organizează întâlniri cu militari și afișează postere dedicate noilor forțe de sisteme fără pilot.

Mesajele sunt adaptate tinerilor, inclusiv gamerilor, fiind promovată ideea că experiența din jocuri video poate fi utilă în operarea dronelor, mai scrie CNN.

Promisiuni și suspiciuni

Rusland heeft moeite om genoeg #contractsoldaten te rekruteren voor de oorlog. Dit is een wervingscampagne:



CONTRACTDIENST RUSSISCH LEGER 🇷🇺



Met de steun van het speciale fonds van de stad Moskou, voert het centrale selectiepunt voor de #contractdienst van het Russische #leger… pic.twitter.com/QRKNdduKYQ — 𝒮𝒶𝓃𝓃𝑜🌪 (@Miss_Royal73) April 11, 2026

Studenților li se oferă contracte pe termen limitat, salarii ridicate și promisiunea că nu vor ajunge pe linia frontului. Experți și avocați susțin însă că aceste contracte ar putea fi, în realitate, deschise pe termen nedeterminat, iar riscurile sunt mult mai mari decât cele prezentate. De asemenea, există temeri că odată semnat contractul, militarii nu mai au control asupra repartizării.

Mai mulți studenți afirmă că universitățile folosesc presiuni indirecte pentru recrutare. Printre metodele semnalate se numără amenințări cu exmatricularea, în special pentru cei cu restanțe, sau reducerea termenelor pentru finalizarea cursurilor. Unii studenți spun că li s-a sugerat că înrolarea ar putea fi singura opțiune pentru a-și continua studiile.

Campania vine în condițiile în care Rusia încearcă să mențină nivelul de recrutare fără a recurge la mobilizări masive, după reacțiile negative din 2022. Totuși, estimările occidentale indică pierderi ridicate pe front, ceea ce pune presiune suplimentară pe sistemul de recrutare.

Riscuri pentru sistemul educațional

Implicarea universităților în recrutare ar putea genera tensiuni în sistemul educațional și nemulțumiri în rândul tinerilor.

Experții avertizează că această strategie poate afecta percepția asupra instituțiilor academice, tradițional considerate spații protejate de influența militară.

Pentru mulți studenți, situația actuală marchează o schimbare profundă. „Universitatea a devenit un loc de care trebuie să ne protejăm”, a declarat unul dintre aceștia.