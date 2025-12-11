Se pune la cale o Ialta 2? Planurile lui Trump după finalul războiului din Ucraina: se împart zone de influență

Planul președintelui american, Donald Trump, pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor de energie rusești către Europa, investiții majore ale Statelor Unite în pământuri rare și energie din Rusia și accesarea activelor suverane rusești înghețate, a relatat „Wall Street Journal”, informează Rador Radio România.

Ziarul a spus că planurile au fost detaliate în anexe la propunerile de pace transmise partenerilor europeni în ultimele săptămâni.

Acestea includ un plan prin care firmele financiare americane și alte companii să acceseze 200 de miliarde de dolari din activele suverane rusești înghețate pentru proiecte în Ucraina, inclusiv un nou centru de date alimentat de centrala nucleară de la Zaporojie, aflată acum sub controlul forțelor ruse, a precizat publicația.

Companiile americane ar investi în sectoare strategice rusești precum extracția de pământuri rare și forajul petrolier în Arctica, în timp ce fluxurile de energie rusești către Europa Occidentală și restul lumii ar fi reluate, a adăugat aceasta.

Publicația a menționat că un oficial european neidentificat a comparat acordurile energetice propuse între SUA și Rusia cu o versiune economică a conferinței de la Ialta din 1945.

La acea întâlnire, învingătorii celui de-Al Doilea Război Mondial – Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie – și-au împărțit sferele de influență în Europa. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene în Donbas, format din regiunile Donețk și Luhansk.