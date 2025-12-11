VIDEO: Mafia Ciordis – grupările criminale din România, atac furibund la judecătorii onești, în urma documentarului Justiție Capturată

Toate trompetele mafiei din jurul grupării Nordis și diferiți oameni politici și jurnaliști corupți, au lansat un atac furibund la adresa judecătorilor onești, în urma dezvăluirilor din documentarul Justiție Capturată.

Această grupare criminală se învârte în jurul unor trusturi de presă finanțate de două partide politice, precum și o serie de procurori și judecători corupți din jurul Liei Savonea și Marius Voineag. Savonea și Voineag au creat o grupare criminală în interiorul sistemului de justiție prin care politicienii corupți sunt scăpați de dosare. Borfașii care jefuiesc România de zeci de ani au primit o super imunitate cu ajutorul procurorilor și judecătorilor corupți.

Aceste mafii trebuiesc scoase la suprafață și eliminate fără drept de apel.