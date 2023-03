„Este dezgustător”. Ucrainenii, revoltați după premierea cu Oscar a documentarului „Navalnîi”: „Nu este un erou. Este un imperialist, care i-a numit pe georgieni „rozători” și a susținut anexarea Crimeii”

Mai ucraineni critică în termeni duri premierea cu Oscar a documentarului „Navalnîi”, inspirat de opozantul rus al lui Putin aflat în acest moment într-o închisoare din Rusia.

Înalți oficiali de la Kiev și-au exprimat nemulțumirea încă înaintea ceremoniei decernării premiilor. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a calificat drept un „exemplu de ipocrizie” faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski nu a fost invitat să ia cuvântul pe scena celui mai important eveniment din lumea show-biz-ului, scrie Ziarul Național.

Ulterior galei de la Los Angeles, în Ucraina criticile s-au amplificat, în contextul în care documentarul „Navalnîi” a fost recompensat cu marele premiu.

„Este dezgustător din punct de vedere moral. Președintele ucrainean a fost refuzat de către organizatori să vorbească la eveniment. Întotdeauna am crezut că Hollywood-ul are în vedere promovarea păcii, dar acum sunt de părere că este doar o simplă afacere. Un film despre „opozantul” rus Navalnîi a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar. În aceeași categorie a fost nominalizată și producția „A House Made of Splinters”, despre soarta copiilor din Donbas în timpul războiului declanșat de Rusia, care evident că nu a câștigat.

Deși președintelui Ucrainei i s-a refuzat scena, soția și copiii lui Navalnîi au fost acolo pentru a vorbi. Și, desigur, au proclamat cu voce tare că vor încetarea războiului din Ucraina! (n.r. – construcție sarcastică a autorului). Nu, nu au! Au strigat, în schimb, „Rusia liberă!”. Nu ar putea să le pese mai puțin de viețile ucrainenilor. Nu în ultimul rând: Navalnîi nu este un erou. Este un imperialist, la fel ca majoritatea rușilor. A participat la mitingurile extremei dreapta, alături de ultranaționaliști. I-a numit pe georgieni „rozători” și a susținut anexarea Crimeii. Navalnîi nu este un erou și nici un prieten al Ucrainei”, a scris revoltat pe pagina de Twitter profesorul ucrainean de economie Roman Șeremeta, un colaborator al publicației Forbes.

To say that I was disappointed about Oscar is to say nothing. It was morally disgusting. 1/5 pic.twitter.com/salQgdEFql

— Roman 🇺🇦 Sheremeta (@rshereme) March 13, 2023