Perciun e penibil! Manualele nefolosite, aduse la Chișinău: Părinții vor putea cere înlocuirea lor

Manualele școlare care nu mai sunt folosite în raioanele țării din cauza scăderii numărului de elevi vor fi aduse la Chișinău până în data de 10 octombrie și verificate pentru a vedea în ce stare se află. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în contextul problemelor apărute la începutul anului școlar cu manualele uzate distribuite elevilor din Capitală.

Potrivit ministrului, manualele vor fi adunate la Fondul Special de Manuale, unde vor fi sortate în funcție de gradul de uzură. Ulterior, părinții vor putea solicita înlocuirea unui manual deteriorat, iar cartea va fi transmisă școlii direct din fond, fără intermediari.

„Toate manualele din Republică, care astăzi nu sunt utilizate din contul reducerii numărului de elevi, vor fi aduse la Chișinău până pe 10 octombrie la Fondul Special de Manuale. Aici vor fi sortate pentru a stabili nivelul lor de uzură, iar ulterior vom avea și posibilitatea ca oricare părinte să se adreseze și să indice faptul că are nevoie de un manual mai bun decât cel pe care îl are astăzi, fie nu-l are, fie este uzat. Și atunci va primi școala direct de la fond, fără direcții, fără intermediari”, a declarat Dan Perciun vineri, 18 septembrie.

Ministrul a explicat că distribuirea manualelor se face în baza solicitărilor venite de la școli prin direcțiile de învățământ. Dacă o instituție avea nevoie de manuale suplimentare, inclusiv pentru înlocuirea celor uzate, aceasta trebuia să informeze direcția, iar solicitarea ajungea ulterior la Fondul Național pentru Manuale.

Potrivit lui Perciun, în cazul Chișinăului, astfel de solicitări nu au fost transmise la timp, ceea ce a dus la situația creată la începutul anului școlar. Ulterior, după apariția problemelor în spațiul public, au fost transmise solicitări suplimentare, iar unele manuale au fost deja repartizate școlilor.

Amintim că, la începutul anului școlar, mai mulți părinți din Chișinău au publicat imagini cu manuale deteriorate, cu pagini rupte și coperți foarte uzate. Atunci MEC a anunțat că manualele urmează să fie înlocuite până la 15 octombrie 2026.