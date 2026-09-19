VIDEO// Românii, în centrul unei dispute uriașe din Spania. Șefa Madridului: Prefer să tratez un român, oricât de român ar fi, decât un spaniol infractor

Președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i-a transformat pe români în exemplul central al unei dispute aprinse despre imigrație și accesul la serviciile medicale. Lidera Partidului Popular a susținut că preferă să trateze un român care muncește, contribuie și respectă legea decât un cetățean spaniol care comite infracțiuni și ocupă ilegal locuințe. Mesajul său urmărea să apere migranții integrați, însă expresia „oricât de român ar fi” a provocat indignare și a devenit virală în Spania.

Declarația a fost făcută joi, 17 septembrie, în plenul Adunării Comunității Madrid, în timpul unei confruntări între Ayuso și reprezentanta Vox Isabel Pérez Moñino-Aranda pe tema imigrației și a presiunii exercitate asupra serviciilor publice.

Ayuso: Românul care muncește este „unul dintre noi”

Deputata Vox a acuzat-o pe Ayuso că alimentează un „efect de atracție” pentru migranți prin mesajul său potrivit căruia „în Madrid încape toată lumea”.

Președinta Comunității Madrid a răspuns că îi susține pe străinii care muncesc, contribuie la sistem și respectă legile regiunii.

„Prefer să tratez un român, oricât de român ar fi, care muncește, contribuie și este unul dintre noi în Madrid, decât un spaniol infractor, ocupant ilegal și care nu îi respectă pe ceilalți”, a declarat Isabel Díaz Ayuso.

„Pentru mine, toți suntem egali în această regiune, indiferent dacă vii din România sau din Boadilla del Monte, dar cu condiția să respecți legea și ordinea și să contribui”, a continuat Ayuso.

De ce expresia despre români a provocat indignare

În esență, mesajul președintei regionale era unul favorabil migranților care s-au integrat și contribuie la societatea spaniolă. Controversa a fost provocată însă de formula „oricât de român ar fi”, care poate sugera că originea română reprezintă în sine un dezavantaj sau un obstacol care trebuie depășit.

Fragmentul a fost distribuit rapid pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au criticat nu ideea generală transmisă de Ayuso, ci modul în care aceasta a ales să vorbească despre români.

Profesorul spaniol David Calle, finalist al Global Teacher Prize în 2017 și cunoscut publicului din emisiunea „Cifras y Letras”, a calificat formularea drept „rasistă, clasistă și deplorabilă”. Calle, originar din Coslada, o localitate cu o comunitate românească numeroasă, a vorbit despre românii „excepționali, muncitori și rezilienți” pe care i-a cunoscut și despre experiența sa pozitivă din România.

Confruntare directă între Partidul Popular și Vox

Schimbul de replici reflectă și competiția politică tot mai dură dintre Partidul Popular și Vox pentru electoratul spaniol de dreapta. Vox susține adoptarea unei politici mult mai restrictive în privința imigrației și acuză autoritățile regionale că serviciile publice sunt supuse unei presiuni tot mai mari. Ayuso încearcă, în schimb, să facă distincție între imigrația neregulată și străinii care muncesc, plătesc taxe și s-au integrat în societatea spaniolă.

Președinta Comunității Madrid a recunoscut că imigrația neregulată reprezintă o problemă, dar a amintit că politica privind frontierele și intrarea străinilor în Spania este stabilită de guvernul central, nu de administrația regională.

Ayuso a acuzat Vox că formulează propuneri care depășesc competențele Comunității Madrid și că încearcă să atragă alegători de la Partidul Popular exploatând tema imigrației.

Românii, prinși în centrul unei dezbateri naționale

Referirea directă la români nu este întâmplătoare. Comunitatea românească este una dintre cele mai numeroase și mai vizibile comunități de cetățeni europeni stabilite în Spania, inclusiv în regiunea Madrid.

Numeroși români lucrează în construcții, transporturi, servicii, îngrijirea persoanelor, comerț și domeniul medical, contribuind prin taxe și cotizații la sistemul public spaniol.

Tocmai de aceea, declarația lui Ayuso are o dublă semnificație. Pe de o parte, lidera regională a prezentat românul care muncește drept „unul dintre noi” și l-a preferat explicit unui spaniol care încalcă legea. Pe de altă parte, formularea „oricât de român ar fi” a fost percepută ca o dovadă că anumite stereotipuri despre comunitatea românească sunt încă prezente în discursul public spaniol.