Vreme blândă de toamnă: Meteorologii anunță cer variabil și până la douăzeci și cinci de grade

Vremea se menține stabilă astăzi în Republica Moldova, cu un început de zi mai mult noros, cer variabil pe parcurs și temperaturi plăcute de toamnă timpurie, fără precipitații semnificative.

Astăzi, la Chișinău, dimineața a început cu cer acoperit și temperaturi în jur de 16 grade. Probabilitatea de precipitații rămâne redusă în prima parte a zilei, iar ploile nu sunt indicate.

Până la orele amiezii, norii se retrag treptat, iar valorile termice urcă spre 23 de grade, în condiții de cer parțial noros.

După-amiaza, maxima zilei va ajunge la 25,3 grade, pe fondul unei vremi uscate și al unui cer variabil. Spre seară, temperaturile vor scădea treptat, iar noaptea va începe cu aproximativ 17 grade.

Pentru întreaga zi, maxima va fi de 25,3 grade, minima de 16,4 grade, iar probabilitatea maximă de precipitații nu va depăși 10 la sută.

Mâine, duminică, vremea va rămâne uscată la Chișinău, cu cer mai mult închis după datele generale și fără precipitații.

Temperatura maximă va urca la 26,0 grade, ușor peste valorile de astăzi, în timp ce minima va coborî la 12,3 grade. Probabilitatea de precipitații este estimată la 0 la sută.

Poimâine, luni, vremea se va răci. Maxima va coborî la 20,8 grade, iar minima va fi de 12,0 grade.

Sunt prognozate ploi slabe, posibile pe durata a câteva ore, iar probabilitatea de apariție a acestora va crește. După vremea stabilă din weekend, începutul săptămânii aduce condiții mai reci și un risc mai ridicat de precipitații.