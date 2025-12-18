Estonia a început construcția primelor buncăre la granița cu Rusia

Estonia a început săptămâna trecută construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei așa-numite linii de apărare baltice, a anunțat miercuri Centrul eston pentru investiții în apărare.

În etapa a doua, care va fi implementată pe parcursul lunilor următoare, vor fi construite alte 23 de buncăre, iar până la sfârșitul anului 2027 ar trebui să se realizeze construcția a circa 600 de adăposturi subterane în nord-estul și sud-estul Estoniei, țară care împreună cu celelalte două state baltice foste republici sovietice, Lituania și Letonia, mențin relații dificile cu Moscova și s-au remarcat printre cele mai înverșunate susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia.

În cadrul aceleiași linii defensive baltice va începe în viitorul apropiat construcția primei secțiuni de 3,4 kilometri a unei tranșee antitanc, care în final va avea o lungime de circa 40 de kilometri.

Un colonel eston, Ainar Afanasiev, a subliniat importanța alegerii cu atenție a amplasamentelor pentru buncăre și tranșee, astfel încât acestea să fie adaptate terenului și planurilor de apărare ale armatei.

El a adăugat că scopul principal al buncărelor este de a proteja soldații estoni în fața loviturilor directe ale obuzelor de calibrul 152 mm folosite de artileria rusă, în cazul unei ipotetice confruntări militare cu Rusia.

Vladimir Putin a declarat la începutul lunii că Rusia nu dorește un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste țări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut săptămâna trecută statelor Alianței să-și crească rapid cheltuielile și producția pentru apărare, astfel încât să fie pregătite pentru un conflict militar „de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri”.