Ion Ceban, acuzat că transformă Ciocana în junglă de beton

Construcția blocurilor de locuințe de 16–22 de etaje în sectorul Ciocana a stârnit un scandal urbanistic major, generând nemulțumirea locuitorilor și a experților în urbanism. Criticii susțin că autorizațiile emise de Primăria Chișinău ridică semne de întrebare privind legalitatea și transparența procesului, iar consultarea reală a cetățenilor a fost, cel mai probabil, ignorată. Locuitorii și specialiștii atrag atenția asupra impactului proiectului asupra infrastructurii locale și asupra calității vieții comunității.

Locuitorii semnalează încălcări ale regulilor privind distanțele dintre clădiri, ceea ce poate afecta lumina naturală și ventilarea blocurilor existente. În plus, se avertizează asupra presiunii suplimentare asupra rețelelor de transport, utilităților și serviciilor publice, iar lipsa transparenței în procesul decizional a generat tensiune și neîncredere în rândul comunității. Mulți consideră că deciziile par să favorizeze dezvoltatorii imobiliari, în detrimentul interesului public.

Primarul Ion Ceban a încercat să minimalizeze criticile, calificându-le drept „zgomot mediatic” și evitând să ofere răspunsuri clare cu privire la legalitatea și conformitatea autorizațiilor. Această atitudine a alimentat frustrările locuitorilor, care solicită explicații concrete și evaluări independente ale proiectelor.

Situația este agravată de suspiciuni privind un posibil conflict de interese al arhitectului-șef adjunct implicat în aprobările blocurilor, ceea ce a amplificat neîncrederea în capacitatea primăriei de a proteja cetățenii și de a respecta legislația urbanistică. Experții avertizează că proiectele masive necesită consultări reale și respectarea strictă a normelor, pentru a evita efecte negative pe termen lung asupra mediului urban, infrastructurii și calității vieții locuitorilor.

Criticii spun că ignorarea principiilor urbanismului responsabil poate genera probleme de trafic, lipsă de utilități și conflicte sociale în comunitate, iar transparența decizională rămâne esențială pentru păstrarea încrederii cetățenilor în autorități.