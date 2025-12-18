Pașaportul românesc, pe locul 2 mondial în topul documentelor dorite de antreprenori

România a obținut locul al doilea la nivel mondial în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, ediția 10, urcând spectaculos în acest top, după ce anul trecut s-a clasat pe locul 21.

În felul acesta, țara noastră și-a confirmat ascensiunea ca una dintre cele mai competitive și echilibrate cetățenii din Europa în ceea ce privește mobilitatea internațională și atractivitatea pentru antreprenorii activi la nivel global.

Malta, locul 1 la nivel global Cercetătorii de la firma de consultanță fiscală și imigrație Nomad Capitalist au arătat că rezultatul foarte bun al României reflectă combinația dintre accesul extins la călătorii internaționale, un sistem fiscal simplu și un regim al cetățeniei adaptat nevoilor cetățenilor globali tot mai mobili.

Nomad Capitalist Passport Index evaluează 199 de țări pe baza a cinci criterii principale: călătorii fără viză, impozitare, percepție globală, dubla cetățenie și libertăți personale.

În acest an, Malta ocupă primul loc la nivel global, depășind o concurență puternică din Europa, datorită unei combinații solide între scoruri excelente la capitolul mobilitate, un cadru fiscal favorabil pentru persoanele mobile la nivel internațional și recunoașterea deplină a dublei cetățenii.

Grecia, Irlanda și România împart locul al doilea

Grecia, Irlanda și România împart locul al doilea, fiecare având performanțe deosebite în arii diferite ale evaluării.

Grecia a obținut punctaj maxim pentru călătoriile fără viză, Irlanda pentru percepție și libertăți, iar România pentru libertate. Toate cele trei țări au primit cel mai înalt calificativ posibil în ceea ce privește disponibilitatea dublei cetățenii.

România are rezultate constante în toate categoriile analizate, se mai arată în comunicat.

Pașaportul românesc oferă acces larg în Europa, pe continentul american și către destinații-cheie din zona Asia–Pacific, un avantaj important pentru antreprenori, profesioniști care lucrează de la distanță și familii cu vieți personale și profesionale desfășurate în mai multe regiuni ale lumii.

Sistemul fiscal simplu și cu cote reduse rămâne un element de atracție semnificativ pentru rezidenții cu mobilitate internațională, care caută predictibilitate în cadrul Uniunii Europene.

Analiștii subliniază că abordarea României oferă claritate structurală, fără complexitatea asociată adesea economiilor mari, ceea ce contribuie la poziționarea sa favorabilă în rândul persoanelor cu o perspectivă globală.

Cum a urcat România pe locul 2 de pe poziția 21

Indicatorii de percepție au jucat, de asemenea, un rol important în performanța României, având în vedere că a urcat pe locul secund de pe poziția 21

Țara obține scoruri bune în ceea ce privește dezvoltarea umană și a înregistrat o îmbunătățire constantă a reputației internaționale, devenind o opțiune atractivă pentru cei care caută un echilibru între stil de viață, costuri și acces la piața europeană.

„Ascensiunea României pe locul al doilea reflectă o țară care oferă, în egală măsură, mobilitate, stabilitate și flexibilitate. Pentru persoanele active la nivel internațional care caută o bază europeană cu deschidere globală, România se remarcă drept una dintre cele mai convingătoare opțiuni din clasamentul din acest an”, a declarat un purtător de cuvânt al Nomad Capitalist.

Pe locul următor este Cipru. Italia, Cehia, Bulgaria și Noua Zeelandă s-au clasat la egalitate pe locul al șaselea. Regatul Unit și Statele Unite s-au situat pe locurile 35, respectiv 43.

De asemenea, pașaportul românesc se află pe locul 13 în clasamentul Henley Passport Index 2025, devansând state precum Bulgaria (locul 14) și Ucraina (locul 33).