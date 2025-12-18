Milionarii Guvernului: Clasamentul miniștrilor cu cele mai mari venituri declarate

Portalul Glossa a analizat declarațiile de venit și proprietate ale miniștrilor din Guvernul Republicii Moldova, iar pe baza datelor declarate a fost întocmit un top al veniturilor obținute în ultimul an fiscal.

Conform clasamentului, pe primul loc se află ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cu aproximativ 1,46 milioane de lei.

Pe locul doi este vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, cu circa 1,28 milioane de lei, iar pe locul trei este ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin – aproximativ 1,26 milioane de lei.

Topul este completat de:

Ministrul Culturii, Cristian Jardan – circa 1,13 milioane de lei;

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea – aproximativ 1,08 milioane de lei;

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari – aproximativ 1,04 milioane de lei.

Pe ultimele poziții în clasamentul veniturilor se află:

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder – aproximativ 795.000 de lei;

Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov – circa 570.000 de lei;

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun – aproximativ 555.000 de lei.