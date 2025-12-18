Proiectul liniei electrice Chișinău–Vulcănești va fi gata în ianuarie 2026

Proiectul liniei electrice Chișinău–Vulcănești, esențial pentru independența energetică a Moldovei, nu va fi gata până la sfârșitul anului 2025, cum era planificat. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că linia aeriană este finalizată, iar lucrările la stațiile Vulcănești și Chișinău continuă. Testarea și punerea în funcțiune vor fi posibile după încheierea lucrărilor la ambele stații, iar noul termen estimat este prima parte a lunii ianuarie 2026.

„Întotdeauna, în realizarea proiectelor de infrastructură sau de producție a energiei pot să existe lucruri imprevizibile, în cazul acesta, nouă ni s-a întâmplat cu vremea care ne-a influențat semnificativ. Partea îmbucurătoare este că contractorul de pe linie a reușit până la sfârșitul lunii noiembrie să finalizeze lucrările majore de construcție. A ridicat toți pilonii, a tras toți conductorii, toți kilometrii”, a adăugat Dorin Junghietu, ministrul Energiei.

Linia electrică Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de 157 de kilometri, va conecta sudul și centrul țării prin 500 de piloni și 1.500 km de cabluri. Va traversa 35 de localități din opt raioane. Ea va putea acoperi mai mult de jumătate din consumul de energie în perioadele de vârf.

Construcția liniei costă 27 de milioane de euro și face parte din Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic, finanțat de Grupul Băncii Mondiale cu suma totală de 61 milioane euro.