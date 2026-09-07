Eșuatul Stoianoglo se vrea bașcan al Găgăuziei

Deputatul Alexandr Stoianoglo anunță că va candida la funcția de bașcan al Găgăuziei. Declarația a fost făcută astăzi, 7 septembrie, în cadrul unui briefing de presă.

Deputatul a anunțat că va candida independent. Pe 15 noiembrie, găgăuzii își vor alege Bașcanul, odată cu deputații din Adunarea Populară.

„Pentru mine, întrebarea nu este ce funcție este mai înaltă, ci ce poți face mai mult și pentru ce ești gata să răspunzi personal. Sunt gata să-mi asum responsabilitatea pentru puterea executivă a autonomiei”, a declarat Stoianoglo.