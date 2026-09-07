Fermierii reacționează la acuzațiile lui Radu Marian și așteaptă scuze publice

Asociația Forța Fermierilor condamnă declarațiile deputatului PAS Radu Marian la adresa parlamentarilor Serghei Ivanov și Sergiu Stefanco, după ce acesta a afirmat că cei doi ar avea un interes direct în promovarea proiectului privind licențierea importurilor de cereale și oleaginoase. Organizația susține că inițiativa legislativă a fost elaborată la solicitarea agricultorilor și îi cere lui Marian să prezinte scuze publice.

Reacția vine după ce Radu Marian a declarat că Serghei Ivanov și Sergiu Stefanco, implicați în activități de cultivare a cerealelor, au promovat un proiect care ar aduce beneficii propriilor afaceri. Forța Fermierilor califică afirmația drept „absolut aberantă” și susține că inițiativa privind licențierea importurilor aparține, în esență, agricultorilor.

„Proiectul lui Serghei Ivanov a fost proiectul agricultorilor. Deputatul a elaborat inițiativa legislativă privind licențierea importurilor în baza doleanțelor sutelor de fermieri micro, mici și mijlocii, care au zeci de mii de angajați și poartă responsabilitatea financiară față de sute de mii de arendatori de terenuri agricole”, afirmă Asociația.

Potrivit organizației, Ivanov și Stefanco au reprezentat interesele unui sector care s-ar confrunta cu riscul falimentului din cauza importurilor la prețuri de dumping, pe fondul războiului din Ucraina.

Forța Fermierilor contestă și argumentul privind existența unui conflict de interese. Asociația susține că, urmând aceeași logică, ar putea fi invocat un conflict de interese și în cazul parlamentarilor care provin din domeniul educației sau sănătății și promovează majorarea finanțării acestor sectoare.

„Pe această cale a absurdului putem ajunge foarte departe și să învinuim fiecare deputat că are un conflict de interese la orice inițiativă legislativă”, se arată în reacția organizației.

Asociația îl îndeamnă pe Radu Marian să analizeze practicile unor state membre ale Uniunii Europene, menționând România, Polonia, Slovacia și Ungaria, care au aplicat măsuri de protecție pentru anumite importuri agroalimentare din Ucraina.

Potrivit Forței Fermierilor, inițiativa promovată de Serghei Ivanov urmărește protejarea pieței interne și, în același timp, evitarea unor eventuale probleme pentru exporturile moldovenești de cereale și oleaginoase către România.

Organizația îl critică pe Marian și pentru activitatea sa în sprijinul sectorului agricol, susținând că acesta nu ar fi înregistrat inițiative legislative destinate agricultorilor autohtoni.

Forța Fermierilor face referire și la controversa anterioară legată de MoldATSA, acuzându-l pe deputatul PAS de standarde duble atunci când vorbește despre conflicte de interese.

În final, Asociația solicită ca Radu Marian să-și ceară public scuze de la Serghei Ivanov și Sergiu Stefanco.