Garduri distruse și panouri rupte la șantierele din capitală, inclusiv în zona „Caldarâm”: Apelul Primăriei

Elementele de protecție și semnalizare din mai multe zone în care se desfășoară lucrări de infrastructură sunt vandalizate sau deteriorate, în capitală. Direcția Generală Mobilitate Urbană face apel la cetățeni.

Potrivit instituției, gardurile sunt mutate sau distruse, iar panourile și alte elemente de semnalizare sunt scoase din loc ori rupte. Muncitorii sunt nevoiți să le repună constant, iar în unele cazuri situația se repetă chiar a doua zi.

Reprezentanții Direcției Generale Mobilitate Urbană subliniază că aceste elemente nu sunt amplasate întâmplător. Ele delimitează zonele de lucru și contribuie la siguranța pietonilor, șoferilor și muncitorilor.

Instituția îndeamnă oamenii să respecte semnalizarea și să nu intervină asupra împrejmuirilor de pe șantiere, întrucât deteriorarea acestora poate crea situații periculoase.

Autoritățile au publicat imagini cu o situație similară care s-a produs inclusiv pe șantierul de pe strada 31 August 1989, în zona „Caldarâm”.