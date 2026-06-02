Tăieri ilegale de arbori și deversări de ape uzate, descoperite la Florești

Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări ale legislației de mediu în raionul Florești, inclusiv două cazuri de tăieri ilegale de arbori și două cazuri de deversare neautorizată a apelor uzate. Verificările au fost efectuate în apropierea localității Vertiujeni și pe teritoriul satului Ghindești.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în urma controalelor desfășurate în fondul forestier din zona localității Vertiujeni au fost descoperite două cazuri de tăiere ilegală a arborilor.

În primul caz, au fost tăiați ilegal opt arbori din speciile pin, ulm și salcâm. Inspectorii au estimat prejudiciul adus mediului la aproximativ 7.000 de lei, iar volumul masei lemnoase extrase ilegal este de 2,13 metri cubi. Pentru încălcarea constatată a fost întocmit un proces-verbal contravențional.

Potrivit instituției, persoanele implicate au încercat să ascundă urmele faptei prin mascarea cioatelor. Cu toate acestea, inspectorii au reușit să documenteze cazul și să stabilească circumstanțele producerii acestuia.

Un al doilea caz a fost depistat în parcela 18D a pădurii din zona Vertiujeni, unde au fost tăiați ilegal alți opt arbori de specie pin. În prezent, inspectorii efectuează procedurile necesare pentru evaluarea prejudiciului cauzat mediului.

De asemenea, în timpul unei razii de salubrizare desfășurate în localitatea Ghindești, au fost identificate două cazuri de deversare a apelor uzate provenite din activități casnice.

Pentru încălcările constatate au fost întocmite procese-verbale contravenționale, iar persoanele responsabile au fost sancționate conform prevederilor legale.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului amintește că tăierile ilegale de arbori și deversarea neautorizată a apelor uzate reprezintă încălcări grave, care afectează ecosistemele, resursele naturale și sănătatea comunităților locale.