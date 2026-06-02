Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia și-a suspendat activitatea: Atacurile cu drone ale Ucrainei au afectat puternic unitățile de distilare de la Volvograd

Rafinăria de petrol Volgograd, deţinută de compania rusă Lukoil, şi-a suspendat procesarea ţiţeiului începând cu 29 mai, după un atac cu drone ucrainene care a provocat incendii şi pagube la instalaţii, potrivit unor surse din industrie, citate de Reuters, informează News.ro.

Ucraina țintește rafinăriile de petrol din Rusia

Atacul face parte din campania Ucrainei de lovire a infrastructurii energetice ruse, în contextul în care negocierile de pace pentru încheierea războiului sunt în impas.

Guvernatorul regiunii Volgograd a declarat săptămâna trecută că atacul cu drone a provocat moartea unei persoane şi rănirea altor două.

Potrivit surselor, unitatea de distilare primară CDU-1, responsabilă pentru aproximativ 40% din capacitatea rafinăriei, a fost oprită. De asemenea, au fost suspendate şi unităţile CDU-5 şi CDU-6.

Lukoil nu a comentat informaţiile

În 2024, rafinăria Volgograd a procesat aproximativ 13,5 milioane de tone de petrol, reprezentând circa 5% din volumul total procesat de rafinăriile din Rusia.

Instalaţia a produs anul trecut aproximativ 6 milioane de tone de motorină, 1,9 milioane de tone de benzină şi 700.000 de tone de păcură.

Suspendarea activităţii rafinăriei se adaugă dificultăţilor cu care se confruntă sectorul de rafinare din Rusia. Date publicate recent arată că producţia de motorină a ţării a scăzut cu aproximativ 10% în aprilie şi cu încă 10% în mai, pe fondul atacurilor repetate asupra infrastructurii petroliere.