Cuiumju critică proiectul privind rezervele de combustibil: Lipsă de transparență

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, critică inițiativa autorităților de a crea rezerve de combustibil. Potrivit deputatului, proiectului de lege îi lipsește claritatea în ceea ce privește stocarea rezervelor strategice.

„Potrivit proiectului de lege, 60% din rezervele strategice trebuie să fie păstrate în Republica Moldova, iar 40% pot fi depozitate peste hotare. Totuși, sunt prevăzute excepții care permit majorarea volumului stocat în afara țării, dacă în Republica Moldova nu există suficiente capacități de depozitare. Am întrebat cine va lua astfel de decizii și până la ce limită poate fi majorată această cotă. Nu cumva se va ajunge ca, în final, 90% din rezervele strategice să fie păstrate peste hotare? La această întrebare nu am primit răspuns”, a declarat Cuiumju.

Deputatul a amintit și situația achizițiilor de gaze naturale la prețuri-record și a menționat că cetățenii resimt până astăzi consecințele acelor decizii.

„Oamenii au simțit deja ce înseamnă gazul la 29 de lei. Ni se explică permanent de ce sunt luate anumite decizii, sunt invocate numeroase argumente și justificări. Însă atunci când vine vorba despre facturi, oamenii văd rezultatul cu propriii ochi”, a subliniat parlamentarul.

Amintim că anterior, deputatul Partidului Nostru a criticat proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, care prevede un nou mecanism de constituire și gestionare a stocurilor de rezervă. Potrivit unor estimări, după introducerea noilor prevederi, inclusiv după crearea „Structurii Centrale de Stocare” (ECS) – o nouă instituție fără experiență în domeniul gestionării rezervelor strategice – prețul carburanților ar putea crește cu peste 70 de bani pe litru.