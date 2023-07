Europa se pregătește să rupă acordul nuclear cu Iranul

Marea Britanie și alte state europene sunt așteptate să anunțe pentru prima dată planurile de a încălca acordul nuclear încheiat în 2015 cu Iranul, deoarece țările nu intenționează să ridice sancțiunile împotriva Teheranului privind utilizarea rachetelor.

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear în 2018, dar Germania, Franța și Marea Britanie au rămas în acord – chiar dacă Iranul a răspuns la retragerea SUA prin încălcarea limitelor convenite privind calitatea și cantitatea de uraniu îmbogățit.

Diplomații UE și britanici și-au explicat intenția de a se retrage din acord argumentând că Iranul însuși a încălcat acordul, cunoscut sub numele de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). De asemenea, ei citează faptul că Iranul a furnizat Rusiei drone pentru a le folosi în timpul invaziei sale în Ucraina. În plus, diplomații vorbesc despre un posibil transfer viitor de rachete balistice iraniene către Rusia.

Acordul nuclear din 2015 includea o serie de date la care anumite sancțiuni împotriva entităților urmau să fie ridicate de către Occident, dar atunci, în 2015, nu se aștepta ca acordul să fie încălcat atât de mult.

Acordul a limitat îmbogățirea uraniului la 3,67%, dar Iranul l-a îmbogățit la 60%.

Sancțiunile UE expiră la 18 octombrie, în temeiul unei rezoluții a ONU care a consacrat acordul nuclear din 2015. Sancțiunile au “cerut” Iranului să nu facă nimic pentru a dezvolta rachete balistice capabile să transporte arme nucleare.

De asemenea, sancțiunile interzic oricărei persoane să cumpere de la Iran, să vândă Iranului sau să transfere drone și componente ale acestora capabile să zboare mai mult de 300 km fără o autorizație prealabilă din partea Consiliului de Securitate al ONU.

Viitorul acordului este pus sub semnul întrebării după discuțiile din Oman dintre SUA și Iran, în cadrul cărora Iranul a fost de acord să nu îmbogățească uraniu mai mult de 60%, în schimbul eliberării de către Occident a unor miliarde de dolari în fonduri înghețate, precum și a unor prizonieri americani deținuți la Teheran.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că niciun acord nu este iminent, dar discuțiile au fost umbrite de suspendarea fără plată a trimisului special al SUA, Rob Melly, pentru posibila utilizare abuzivă a unor informații confidențiale.

La sfârșitul lunii iunie, surse Reuters au raportat că diplomații europeni au informat autoritățile iraniene despre intenția UE de a menține sancțiunile ca parte a acordului nuclear.

Esența acordului, pe care Iranul l-a încheiat cu Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite, a fost de a restricționa programul nuclear al Teheranului pentru a îngreuna obținerea de material fisionabil pentru o bombă, în schimbul scutirii de sancțiuni economice.

Din moment ce acordul este efectiv mort, relațiile Iranului cu Occidentul s-au deteriorat în ultimul an, ceea ce a determinat Washingtonul și aliații săi să caute modalități de dezescaladare a tensiunilor.

